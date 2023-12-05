ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມລາວ
ທີ່ການເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ທ່ານ ຢືນຢັນຈະສືບຕໍ່ຮັກສາບັນດາການຢ້ຽມຢາມ, ພົບປະຂັ້ນສູງ ແລະ ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືໃນທຸກຊ່ອງທາງ, ໃນນັ້ນມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດ; ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອສ້າງກອບກົດໝາຍທີ່ສະດວກເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານຂອງສອງປະເທດປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້; ເພີ່ມທະວີການປະສານງານ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ; ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການສຳຄັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ກ່ຽວກັບທິດທາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, 2 ຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນ ແລະ ແບ່ງປັນບົດຮຽນດ້ານນິຕິບັນຍັດ, ສ້າງບັນດາລະບອບລະບຽບການ ແລະ ລະບົບກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ; ສົມທົບກັນຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງທີ່ໄດ້ລົງນາມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ກະກຽມເນື້ອໃນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວສຳຄັນລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ; ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ.