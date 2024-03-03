ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດແຜນຜັງເຂດຕົວເມືອງໃໝ່ ກາມເລີມ, ແຂວງແຄ໋ງຮ່ວາ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີປະກາດ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈີ່ນຮົ່ງຮ່າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຜນຜັງເຂດຕົວເມືອງ ກາມເລີມ ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນແລະ ອະນຸມັດຜ່ານ ຊຶ່ງນອນໃນແຜນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບນະຄອນ ຍາຈາງແລະ ນະຄອນ ກາມແຣງ. ນີ້ຈະນີ້ຈະເປັນເຂດຕົວເມືອງສະໜາມບິນທີ່ທັນສະໄໝ, ນິເວດວິທະຍາ, ອັດສະລິຍະລະດັບໂລກ; ເປັນຈຸມສຸມການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວທະເລ ແລະການບໍລິການ logistics . ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈີ່ນຮົ່ງຮ່າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ພ້ອມກັບແຜນຜັງອື່ນໆ, ຈະສ້າງເຂດໃໝ່, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ກຳລົງໜູນໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ແຂວງແຄ໋ງຮ່ວາເວົ້າລວມ ແລະ ເມືອງ ກາມເລີມເວົາສະເພາະ ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍອີງໃສ່ເສດຖະກິດຕົວເມືອງ ແລະ ການບໍລິການ. ຊາວກາມເລີມໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການ ບໍລິການສັງຄົມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ປັດໄຈທີ່ຕັດສິນ ຜົນສໍາເລັດນີ້ແມ່ນຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມີວິທີປະຕິບັດຢ່າງເປັນແບບເປັນແຜນ ແລະ ຄົບຊຸດຂອງພວກເຮົາ”