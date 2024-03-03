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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດແຜນຜັງເຂດຕົວເມືອງໃໝ່ ກາມເລີມ, ແຂວງແຄ໋ງຮ່ວາ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ມີນາ, ຢູ່ແຂວງແຄ໋ງຮ່ວາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫວະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດແຜນຜັງເຂດຕົວເມືອງໃໝ່ ກາມເລີມ, ແຂວງ ແຄ໋ງຮ່ວາ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫວະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດແຜນຜັງເຂດຕົວເມືອງໃໝ່ ກາມເລີມ, ແຂວງ ແຄ໋ງຮ່ວາ

 ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີປະກາດ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈີ່ນຮົ່ງຮ່າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຜນຜັງເຂດຕົວເມືອງ ກາມເລີມ ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນແລະ ອະນຸມັດຜ່ານ ຊຶ່ງນອນໃນແຜນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບນະຄອນ ຍາຈາງແລະ ນະຄອນ ກາມແຣງ. ນີ້ຈະນີ້ຈະເປັນເຂດຕົວເມືອງສະໜາມບິນທີ່ທັນສະໄໝ, ນິເວດວິທະຍາ, ອັດສະລິຍະລະດັບໂລກ; ເປັນຈຸມສຸມການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວທະເລ ແລະການບໍລິການ logistics . ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈີ່ນຮົ່ງຮ່າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພ້ອມກັບແຜນຜັງອື່ນໆ, ຈະສ້າງເຂດໃໝ່, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ກຳລົງໜູນໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ແຂວງແຄ໋ງຮ່ວາເວົ້າລວມ ແລະ ເມືອງ ກາມເລີມເວົາສະເພາະ ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍອີງໃສ່ເສດຖະກິດຕົວເມືອງ ແລະ ການບໍລິການ. ຊາວກາມເລີມໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການ ບໍລິການສັງຄົມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ປັດໄຈທີ່ຕັດສິນ ຜົນສໍາເລັດນີ້ແມ່ນຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມີວິທີປະຕິບັດຢ່າງເປັນແບບເປັນແຜນ ແລະ ຄົບຊຸດຂອງພວກເຮົາ”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກສຶກສາລາວ, ກຳປູເຈຍ ຊອກຮູ້ປະຫວັດສາດ ຫວຽດນາມ ຜ່ານຮູບເງົາ ດອກຄາຍ, ເຝີ ແລະ ປີອາໂນ

ນັກສຶກສາລາວ, ກຳປູເຈຍ ຊອກຮູ້ປະຫວັດສາດ ຫວຽດນາມ ຜ່ານຮູບເງົາ “ດອກຄາຍ, ເຝີ ແລະ ປີອາໂນ”

ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາລາວ, ກຳປູເຈຍ ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຂອງກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານ ຝລັ່ງ.
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