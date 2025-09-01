ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ ຈີນ ຈ້າວເລວຈີ້ ມາຮອດນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນປະຈຳຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມຂອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ ຈ້າວເລວຈີ້ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ພັກ ແລະ ລັດຖະບານຈີນສົ່ງສານອວຍພອນເຖິງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດ 80 ປີແຫ່ງວັນຊາດ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຖືເປັນສຳຄັນຂອງຈີນຕໍ່ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ພັກ ແລະ 2 ປະເທດ, ຊຸກຍູ້ການກໍ່ສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດຈີນ-ຫວຽດນາມມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ. ການຢ້ຽມຢາມຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນການສະໜັບສະໜູນອັນແຂງແຮງຂອງຈີນ ແລະ ຢືນຢັນສານທີ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ພ້ອມກັນຍຶດໝັ້ນເສັ້ນທາງສັງຄົມນິຍົມ, ປະຕິບັດຄວາມຮັບຮູ້ຮ່ວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງຂອງສອງພັກແລະສອງປະເທດ, ສ້າງປະຊາຄົມແລ່ວປັນອະນາຄົດຈີນ-ຫວຽດນາມໃນອະນາຄົດທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດຢູ່ໃນລະດັບສູງໃໝ່.