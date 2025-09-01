Báo Ảnh Việt Nam

ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ ຈີນ ຈ້າວເລວຈີ້ ມາຮອດນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ຕອນທຽງວັນທີ 31 ສິງຫານີ້, ທ່ານ ຈ້າວເລວຈີ້ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ, ປະທານຄະນະປະຈຳສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຈີນໄດ້ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການ, ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາແລະວັນຊາດຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ. ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ ຈີນ.
ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ ຈີນ ຈ້າວເລວຈີ້ ມາຮອດສະໜາມບິນ ໂນ້ຍບາຍ-ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນປະຈຳຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມຂອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ ຈ້າວເລວຈີ້ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ພັກ ແລະ ລັດຖະບານຈີນສົ່ງສານອວຍພອນເຖິງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດ 80 ປີແຫ່ງວັນຊາດ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຖືເປັນສຳຄັນຂອງຈີນຕໍ່ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ພັກ ແລະ 2 ປະເທດ, ຊຸກຍູ້ການກໍ່ສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດຈີນ-ຫວຽດນາມມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ. ການຢ້ຽມຢາມຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນການສະໜັບສະໜູນອັນແຂງແຮງຂອງຈີນ ແລະ ຢືນຢັນສານທີ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ພ້ອມກັນຍຶດໝັ້ນເສັ້ນທາງສັງຄົມນິຍົມ, ປະຕິບັດຄວາມຮັບຮູ້ຮ່ວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງຂອງສອງພັກແລະສອງປະເທດ, ສ້າງປະຊາຄົມແລ່ວປັນອະນາຄົດຈີນ-ຫວຽດນາມໃນອະນາຄົດທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດຢູ່ໃນລະດັບສູງໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ: ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່​ອາດ​ຕັດ​ແຍກ​ອອກ​ຈາກກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ: ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່​ອາດ​ຕັດ​ແຍກ​ອອກ​ຈາກກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ

ໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນ ທຽນຈີນ ປະເທດຈີນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 31/8, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ຈີນ. ເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະ, ມີນັກສຶກສາຫວຽດນາມ ແລະຊາວຫວຽດນາມ 270 ຄົນທີ່ມາຈາກນະຄອນທຽນຈິນ, ປັກກິ່ງ, ຊຽງໄຮ, ຊານຕົງ, ກວາງຊີ, ເຮີເປ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ, ຕາງໜ້າໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມຢູ່ຈີນ ຫຼາຍກ່ວາ100.000 ຄົນ.
