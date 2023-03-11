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ຂ່າວສານ

ປະທານປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫລຸບ 10 ປີແຫ່ງວັນປະຕິບັດຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕີລາຄາສູງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ໄດ້ສ້າງແຜນການກະທຳ, ສົມທົບໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດເຂົ້າໃນການສ້າງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫລຸບ 10 ປີແຫ່ງວັນປະຕິບັດມະຕິສູນກາງຄັ້ງທີ 8 ຊຸດທີ XI ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕີລາຄາສູງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ໄດ້ສ້າງແຜນການກະທຳ, ສົມທົບໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດເຂົ້າໃນການສ້າງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ. ນະຄອນ ກໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແບບຍືນຍົງ, ແກ້ໄຂວຽກເຮັດງານທຳ, ຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ສະເໜີໃຫ້ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສືບຕໍ່ຊາບຊຶມ, ປະຕິບັດມະຕິສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 8 ຊຸດທີ XI ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາປະເທດໃນສະພາບການໃຫມ່ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສົມທົບກັບການປະຕິບັດມະຕິຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບທິດທາງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນານະຄອນ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2030 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2045 ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຕ້ອນຮັບການນຳກຸ່ມບໍລິສັດ Marubeni, ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຕ້ອນຮັບການນຳກຸ່ມບໍລິສັດ Marubeni, ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ

ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂໜູນຊ່ວຍຕາມຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍຢ່າງສູງສຸດ, ຫວັງວ່າກຸ່ມບໍລິສັດ Marubeni ຈະສືບຕໍ່ລົງທຶນຍາວນານ, ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່, ສ້າງບັນດາສູນຄົ້ນຄ້ວາ...
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