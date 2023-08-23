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ຂ່າວສານ

ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ປະທານສະພາສູງລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ສິງຫານີ້, ຢູ່ທີ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງປະທານສະພາສູງ ແບນຊິກ Stephanie D'Hose ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດີງເຫ້ວ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ທ່ານນາງປະທານສະພາສູງ ແບນຊິກ Stephanie D'Hose

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ  ຫວໍວັນເຖືອງ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນກັບ ແບນຊິກ, ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງ; ສະເໜີໃຫ້ສອງປະເທດຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການສຶກສາ, ການລົງທຶນ, ການຄ້າ, ການຮັບມຶກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ... ພິເສດແມ່ນສອງປະເທດຕ້ອງຍູ້ແຮງການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ພົວພັນແລກປ່ຽນໃນຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ; ການຮ່ວມມືຢ່າງສະໜິດແໜ້ນໃນບັນຫາສາກົນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ແບນຊິກ ສະໜັບສະໜູນຫຼັກໝັ້ນ ແລະ ທັດສະນະຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ, ໃນນັ້ນມີການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິດເສລີໃນການເດີນທະເລ; ການບິນ, ແກ້ໄຂການຂັດແຍ່ງໂດຍສັນຕິວິທີຕາມກົດໝາຍສາກົນ.

ສ່ວນທ່ານນາງປະທານສະພາສູງແບນຊິກ Stephanie D'Hose ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄາດວ່າມີມະຕິສະບັບໜຶ່ງຈະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສະພາຕ່ຳແບນຊິກກ່ຽວກັບການໜູນຊ່ວຍຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນຢູ່ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາງ Stephanie D’Hose ປາດຖະໜາວ່າ. ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເດີນທາງຂອງພົນລະເມືອງຂອງສອງປະເທດ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ສປປ ລາວ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ສປປ ລາວ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ເນັ້ນໜັກການພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແມ່ນຊັບສົມບັດອັນລຳຄ້າລວມ ເຊິ່ງທັງສອງປະເທດສືບຕໍ່ຕ້ອງຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍ.
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