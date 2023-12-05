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ຂ່າວສານ

ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ລົງພົບປະ ກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງນະຄອນ ດ່າໜັງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນດ່ານັງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ ດ່ານັງ ໄດ້ລົງພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງນະຄອນດາໜັງ
ທ່ານປະທານ ຫວໍວັນເຖືອງ ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງນະຄອນ
ໂດຍປະຕິບັດແຜນການພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມຊຸດທີ 15, ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນດ່ານັງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ ດ່ານັງ ໄດ້ລົງພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງນະຄອນ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ປີນີ້, GDP ຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸປະມານ 5%, ເຖິງວ່າບໍ່ບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ກໍຕາມ, ແຕ່ປະຊາຄົມໂລກຕີລາຄາວ່າ ຫວຽດນາມ ຍັງຄົງແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນສະພາບການເສດຖະກິດໂລກຍັງພວມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ. ບັນຫາການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມຂອງຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຮັບປະກັນ. ພິເສດແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດໃນປີນີ້ແມ່ນຟົດຟື້ນ, ອຸດົມສົມບູນ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ຫວຽດນາມ ມີການພົວພັນທາງການທູດກັບ 193 ປະເທດ; ມີຂອບເຂດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ, ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ 30 ປະເທດໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1

ໄຂກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຂໍ້ລິເລີ່ມຈັດກອງປະຊຸມ CLV.
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