ຂ່າວສານ ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ລົງພົບປະ ກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງນະຄອນ ດ່າໜັງ 05/12/2023 ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນດ່ານັງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ ດ່ານັງ ໄດ້ລົງພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງນະຄອນດາໜັງ ທ່ານປະທານ ຫວໍວັນເຖືອງ ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງນະຄອນໂດຍປະຕິບັດແຜນການພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມຊຸດທີ 15, ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນດ່ານັງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ ດ່ານັງ ໄດ້ລົງພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງນະຄອນ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ປີນີ້, GDP ຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸປະມານ 5%, ເຖິງວ່າບໍ່ບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ກໍຕາມ, ແຕ່ປະຊາຄົມໂລກຕີລາຄາວ່າ ຫວຽດນາມ ຍັງຄົງແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນສະພາບການເສດຖະກິດໂລກຍັງພວມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ. ບັນຫາການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມຂອງຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຮັບປະກັນ. ພິເສດແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດໃນປີນີ້ແມ່ນຟົດຟື້ນ, ອຸດົມສົມບູນ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ຫວຽດນາມ ມີການພົວພັນທາງການທູດກັບ 193 ປະເທດ; ມີຂອບເຂດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ, ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ 30 ປະເທດໃນໂລກ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)