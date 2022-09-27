ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສົບອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີປຸ່ນ Abe Shinzo
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ແລະຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງພວງມາລາອາໄລຫາທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Abe Shinzo; ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ອາໄລອາວອນຢ່າງສຸດຊຶ້ງ ຕໍ່ພັກເສລີປະຊາທິປະໄຕ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະຊາຊົນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຕໍ່ການຈາກໄປ ຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ,ຄືໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມພິທີສົບ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ Abe Shinzo, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍກັບການນຳຂັ້ນສູງຂອງບັນດາປະເທດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດ. . ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Samdech Techo Hun Sen, ການນຳ 2 ປະເທດໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍ “ປີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ 2022” ເສະເຫຼີມສະຫຼອງ 55 ປີແຫ່ງວັນສ້າງການ ພົວພັນທາງການທູດ (24/6/1967 - 24/6/2022); ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືອັນແທດຈິງ ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ, ພິເສດແມ່ນດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດແຜນກຳນົດສັງລວມເຊື່ອມໂຍງສອງພື້ນຖານ ເສດຖະກິດ, ສົມທົບກັນປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍກໍ່ສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນປີເປັນປະທານອາຊຽນ 2022 ຂອງກຳປູເຈຍ.