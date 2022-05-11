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ຂ່າວສານ

ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເມືອງ ກູ໋ຈີ ແລະ ເມືອງຫອກໂມນ

ທີ່ການພົບປະ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ບັນຫາໃຫ່ຍຂອງປະເທດຊາດ, ສົນໃຈຕໍ່ບັນຫາທີ່ດິນ, ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໂດຍບໍ່ມີເຂດຫ້າມ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊ່ວນຟຸກ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ (ພາບ: VGP)  

 ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊ່ວນຟຸກ ພ້ອມກັບໜ່ວຍສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10, ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງສອງເມືອງ ກູ໋ຈີ ແລະ ຫອກໂມນ ຕາມຮູບແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ທາງໄກ, ກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 03 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15.

ທີ່ການພົບປະ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ບັນຫາໃຫ່ຍຂອງປະເທດຊາດ, ສົນໃຈຕໍ່ບັນຫາທີ່ດິນ, ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໂດຍບໍ່ມີເຂດຫ້າມ.

ກ່າວຄຳປາໄສທີ່ການພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ,  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊ່ວນຟຸກ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບບາງໝາກຜົນຂອງປະເທດຊາດ, ທັງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ, ການພົວພັນຕາງປະເທດຂອງປະເທດຊາດ, ໃນນັ້ນ, ເສດຖະກິດຂອງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ທົ່ວປະເທດກຳລັງຟື້ນຟູເປັນຢ່າງດີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊ່ວນຟຸກ ກໍ່ໄດ້ຍົກບາງເນື້ອໃນສຳຄັນທີ່ໄດ້ນຳມາປຶກສາຫາລືຢູ່ກອງປະຊຸມ, ໃນນັ້ນມີການຍູ້ແຮງການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້.

ສູນກາງພັກໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ມີມະຕິກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງນະຄອນປະຈຸບັນນີ້ ຄະນະຊີ້ນຳປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງແມ່ນເຮັດໄດ້ດີແລ້ວ ແຕ່ຕ້ອງມອບໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນເຮັດນຳກັບພາກສ່ວນໂດຍເລຂາຄະນະພັກແຂວງຄະນະພັກນະຄອນເປັນຫົວໜ້າຄະນະ.

ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊ່ວນຟຸກ ສືບຕໍ່ພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ຢູ່ຫວຽດນາມ ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ -19 ສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງ

ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ຢູ່ຫວຽດນາມ ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ -19 ສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງ

ນັບແຕ່ເມື່ອ ເກີດໂລກລະບາດ, ຫວຽດນາມ ມີ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ -19 ລວມທັງໝົດ 10,6 ລ້ານ ຄົນ ; ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 43.058 ຄົນ
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