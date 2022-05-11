ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເມືອງ ກູ໋ຈີ ແລະ ເມືອງຫອກໂມນ
ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊ່ວນຟຸກ ພ້ອມກັບໜ່ວຍສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10, ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງສອງເມືອງ ກູ໋ຈີ ແລະ ຫອກໂມນ ຕາມຮູບແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ທາງໄກ, ກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 03 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15.
ທີ່ການພົບປະ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ບັນຫາໃຫ່ຍຂອງປະເທດຊາດ, ສົນໃຈຕໍ່ບັນຫາທີ່ດິນ, ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໂດຍບໍ່ມີເຂດຫ້າມ.
ກ່າວຄຳປາໄສທີ່ການພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊ່ວນຟຸກ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບບາງໝາກຜົນຂອງປະເທດຊາດ, ທັງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ, ການພົວພັນຕາງປະເທດຂອງປະເທດຊາດ, ໃນນັ້ນ, ເສດຖະກິດຂອງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ທົ່ວປະເທດກຳລັງຟື້ນຟູເປັນຢ່າງດີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊ່ວນຟຸກ ກໍ່ໄດ້ຍົກບາງເນື້ອໃນສຳຄັນທີ່ໄດ້ນຳມາປຶກສາຫາລືຢູ່ກອງປະຊຸມ, ໃນນັ້ນມີການຍູ້ແຮງການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້.
“ສູນກາງພັກໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ມີມະຕິກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນ. ປະຈຸບັນນີ້ ຄະນະຊີ້ນຳປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງແມ່ນເຮັດໄດ້ດີແລ້ວ ແຕ່ຕ້ອງມອບໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນເຮັດນຳກັບພາກສ່ວນໂດຍເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ຄະນະພັກນະຄອນເປັນຫົວໜ້າຄະນະ.
ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊ່ວນຟຸກ ສືບຕໍ່ພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.