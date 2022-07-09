ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ: ພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ເບິ່ງແຍງດູແລຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ
ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (27/7), ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອບຂວັນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ແລະ ທະຫານເສຍອົງຄະຢູ່ສູນປິ່ນປົ່ວ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບທະຫານເສຍອົງຄະ ທ້ວນແທັ່ງ, ຢູ່ຕາແສງນິງສາ, ເມືອງ ທ້ວນແທັ່ງ, ແຂວງ ບັກນິງ. ໂດຍແມ່ນຫົວໜ່ວຍທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ, ສູນປິ່ນປົ່ວ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບທະຫານເສຍອົງຄະ ທ້ວນແທັ່ງ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງແຕ່ປີ 1965, ເຊິ່ງແມ່ນບ່ອນເບິ່ງແຍງດູແລບັນດາທະຫານເສຍອົງຄະໜັກ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ເບິ່ງແຍງດູແລຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼັກສິນທຳອັນສູງສົງທີ່ວ່າ “ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາ, ກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳ” ຂອງຊາດຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານປະເທດປາດຖະໜາວ່າ, ບັນດາທະຫານເສຍອົງຄະ, ທະຫານເຈັບປວຍຈະມານະພະຍາຍາມບື່ນຕົວຂຶ້ນ, ສືບຕໍ່ປະກອບກຳລັງເຫື່ອແຮງເພື່ອສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ຮັ່ງມີ, ເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ແລະ ກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມແມ່ ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ ຫງວຽນທິເງິ່ນ, ອາຍຸ 102 ປີ ຢູ່ນະຄອນ ບັກນີງ.