ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ວໍ້ວັນເຖືອງ ລົງເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງເກາະຝູກຸຍ
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້,ທ່ານປະທານປະເທດ ວໍ້ວັນເຖືອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຝູກຸຍ ມີທີ່ຕັ້ງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການ ປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເສດຖະກິດ; ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ເກາະ ຈົ່ງສ້າງທ່າສະໜາມປ້ອງກັນຊາດທົ່ວປວງຊົນຕິດພັນກັບທ່າສະໜາມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ ແລະ ເຂດປ້ອງກັນໃຫ້ໝັ້ນຄົງໜັກແໜ້ນ; ແກ້ໄຂທຸກສະຖານະການຢ່າງທັນການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ບໍ່ປະໃຫ້ຖືກຕົກໃນທ່າຮັບ, ກະທັນຫັນ ຫຼື ຢູ່ເກາະ ແລະ ຢູ່ທະເລ. ຍູ້ແຮງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມ, ຍົກສູງຈິດໃຈປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕແຫ່ງຊາດ, ສ້າງທ່າສະໜາມ “ນ້ຳໃຈປະຊາຊົນ”ໃຫ້ໝັ້ນແກ່ນ; ສ້າງນ້ຳໃຈສາມັກຄີລະຫວ່າງກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈປົກປັກຮັກສາທະເລ ແລະ ໝູ່ເກາະຂອງປະເທດຊາດຢ່າງໝັ້ນຄົງ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ວໍ້ວັນເຖືອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເຄົາລົບທຸງຊາດ ແລະ ປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ລະນຶກຢູ່ທີ່ເສົາທຸງອະທິປະໄຕຂອງປະເທດຢູ່ເກາະ ຝູກຸຍ.