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ຂ່າວສານ

ປະທານປະເທດ ວໍ້ວັນເຖືອງ ລົງເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງເກາະຝູກຸຍ

ໃນການລົງເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ບິ່ງທ້ວນ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ມິຖຸນາ, ຢູ່ເມືອງເກາະຝູກຸຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ວໍ້ວັນເຖືອງ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈີ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນ ແລະທຸງຊາດ 1000 ຜືນໃຫ້ຊາວປະມົງເພື່ອລະດົມກຳລັງໃຈແກ່ຊາວປະມົງໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈເດີນທະເລຫາປາ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ວໍ້ວັນເຖືອງ ຢື້ຢາມຖາມຂ່າວຊາວປະມົງຢູ່ຝູກຸຍ

ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້,ທ່ານປະທານປະເທດ ວໍ້ວັນເຖືອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຝູກຸຍ ມີທີ່ຕັ້ງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການ ປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເສດຖະກິດ; ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ເກາະ ຈົ່ງສ້າງທ່າສະໜາມປ້ອງກັນຊາດທົ່ວປວງຊົນຕິດພັນກັບທ່າສະໜາມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ ແລະ ເຂດປ້ອງກັນໃຫ້ໝັ້ນຄົງໜັກແໜ້ນ; ແກ້ໄຂທຸກສະຖານະການຢ່າງທັນການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ບໍ່ປະໃຫ້ຖືກຕົກໃນທ່າຮັບ, ກະທັນຫັນ ຫຼື ຢູ່ເກາະ ແລະ ຢູ່ທະເລ. ຍູ້ແຮງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມ, ຍົກສູງຈິດໃຈປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕແຫ່ງຊາດ, ສ້າງທ່າສະໜາມ “ນ້ຳໃຈປະຊາຊົນ”ໃຫ້ໝັ້ນແກ່ນ; ສ້າງນ້ຳໃຈສາມັກຄີລະຫວ່າງກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ,  ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈປົກປັກຮັກສາທະເລ ແລະ ໝູ່ເກາະຂອງປະເທດຊາດຢ່າງໝັ້ນຄົງ.

     ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ວໍ້ວັນເຖືອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເຄົາລົບທຸງຊາດ ແລະ ປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ລະນຶກຢູ່ທີ່ເສົາທຸງອະທິປະໄຕຂອງປະເທດຢູ່ເກາະ ຝູກຸຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກວັງວົນຕໍ່ບັນດາການຜັນແປຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ອາດຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາ

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກວັງວົນຕໍ່ບັນດາການຜັນແປຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ອາດຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ຢັ້ງຢືນວ່າ UNCLOS 1982 ສວມບົດບາດແມ່ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມື ແລະ ການກະທຳຂອງປະເທດຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກບົນທະເລ.
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