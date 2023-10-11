ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ: ການພົວພັນ ຈີນ - ອາເມລິກາ ແມ່ນການພົວພັນສອງຝ່າຍທີ່ສຳຄັນ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະຄະນະສະມາຊິກສະພາສູງ ອາເມລິກາ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ປັກກິ່ງ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ຕຸລາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ເລື່ອງ ຈີນ ແລະ ອາເມລິກາ ແກ້ໄຂການພົວພັນຈະ “ຕັດສິນສະນາຄົດ ແລະ ຊະຕາກຳຂອງມະນຸດ”; ເນັ້ນໜັກການພົວພັນ ຈີນ - ອາເມລິກາ ແມ່ນການພົວພັນສອງຝ່າຍ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນໂລກ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຈີນ ແລະ ອາເມລິກາ ລື່ນກາຍຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ, ຜົນສຳເລັດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍແມ່ນໂອກາດໃຫຍ່ກ່ວາສິ່ງທ້າທາຍຂອງກັນ. ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງສອງປະເທດເຊື່ອມໂຍງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາຂອງກັນ.
ສ່ວນທ່ານ Chuck Schumer, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນສະພາສູງ ອາເມລິກາ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ອາເມລິກາ ກຽມພ້ອມເພີ່ມທະວີການເຈລະຈາ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບ ປັກກິ່ງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມການພົວພັນສອງຝ່າຍຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ອາເມລິກາ - ຈີນ ໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ.