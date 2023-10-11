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ຂ່າວສານ

ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ: ການພົວພັນ ຈີນ - ອາເມລິກາ ແມ່ນການພົວພັນສອງຝ່າຍທີ່ສຳຄັນ

ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງສອງປະເທດເຊື່ອມໂຍງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາຂອງກັນ.
ການພົບປະລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ: ສຳນັກຂ່າວສານຊິນຮວາ)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະຄະນະສະມາຊິກສະພາສູງ ອາເມລິກາ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ປັກກິ່ງ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ຕຸລາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ເລື່ອງ ຈີນ ແລະ ອາເມລິກາ ແກ້ໄຂການພົວພັນຈະ “ຕັດສິນສະນາຄົດ ແລະ ຊະຕາກຳຂອງມະນຸດ”; ເນັ້ນໜັກການພົວພັນ ຈີນ - ອາເມລິກາ ແມ່ນການພົວພັນສອງຝ່າຍ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນໂລກ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຈີນ ແລະ ອາເມລິກາ ລື່ນກາຍຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ, ຜົນສຳເລັດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍແມ່ນໂອກາດໃຫຍ່ກ່ວາສິ່ງທ້າທາຍຂອງກັນ. ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງສອງປະເທດເຊື່ອມໂຍງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາຂອງກັນ.

ສ່ວນທ່ານ Chuck Schumer, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນສະພາສູງ ອາເມລິກາ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ອາເມລິກາ ກຽມພ້ອມເພີ່ມທະວີການເຈລະຈາ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບ ປັກກິ່ງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມການພົວພັນສອງຝ່າຍຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ອາເມລິກາ - ຈີນ ໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຍີ່​ປຸ່ນ Kamikawa Yoko

ປະ​ທານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຍີ່​ປຸ່ນ Kamikawa Yoko

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ຕຸລາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ Kamikawa Yoko, ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 – 11 ຕຸລາ.
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