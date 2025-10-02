ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ: ຫວຽດນາມ ຕ້ອງການຍົກສູງປະສິດທິຜົນ ການຮ່ວມມືກັບ ກູບາ ໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນອີກ
ວັນທີ 30 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານປະທານປະເທດ (ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານ ເອສເຕແບນ ລາໂຊ ເຮີນັນເດສ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດກູບາ ໄດ້ພົບປະ ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ, ປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມທາງການ ຫວຽດນາມ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຂອງ ຄະນະກຳມະການ ລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງຊາດ ຫວຽດນາມ-ກູບາ ຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 30/9 -5/10/2025.
ໃນການພົບປະ, ທ່ານ ປະທານປະເທດເລືອງເກືອງ ຢືນຢັນ ການຕັດສິນໃຈຂອງຫວຽດນາມ ປາຖະໜາ ຢາກຍົກສູງປະສິດທິຜົນ ການຮ່ວມມືກັບປະເທດກູບາ ອ້າຍນ້ອງ ໃນທຸກຂົງເຂດ, ພິເສດແມ່ນ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ເສີມຂະຫຍາຍສູງສຸດທ່າແຮງຂອງທັງສອງປະເທດ. ປະທານປະເທດເນັ້ນໜັກ ລັດຖະບານຫວຽດນາມ ຍິນດີແບ່ງປັນປະສົບການ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບ ກູບາ , ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບັນດາຂົງເຂດທີ່ສອງຝ່າຍມີຄວາມສົນໃຈ, ພິເສດແມ່ນ ການແບ່ງບັນປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ບັນລຸໄດ້ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນເກືອບຕະຫຼອດໄລຍະ 40 ປີ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປ່ຽນແປງໃໝ່, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ສຳລັບຝ່າຍກູບາ, ທ່ານ ເອສເຕແບນ ລາໂຊ ເຮີນັນເດສ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດກູບາ ຢັ້ງຢືນວ່າ ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຂອງ ຄະນະກຳມາທິການລັດຖະສະພາ ກູບາ - ຫວຽດນາມ; ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ໃນກູບາ; ຍູ້ແຮງການສຶກສາຮຸ່ນໜຸ່ມສອງປະເທດ ເພື່ອສືບຕໍ່ມູນເຊື້ອສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ການນຳສອງຝ່າຍ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຜັນຂະຫຍາຍໝາກຜົນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາທີຕົກລົງກັນ, ພິເສດກ່ຽວກັບ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ແລະ ບັນດາຄວາມອາດສາມາດດ້ານອື່ນໆ.