ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດພົບປະເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະ “ຮ່າໂນ້ຍ - ດ້ຽນບຽນຝູ ທາງອາກາດ”
ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ເຫຼົ່າທັບປ້ອງກັນອາກາດ - ກອງທັບອາກາດ ໄດ້ຈັດການພົບປະເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະ “ຮ່າໂນ້ຍ - ດ້ຽນບຽນຝູ ທາງອາກາດ” ແລະ ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ມາຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກ.
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຖືວ່າ, ໄຊຊະນະ “ຮ່າໂນ້ຍ - ດ້ຽນບຽນຝູ ທາງອາກາດ” ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ, ບັງຄັບໃຫ້ ອາເມລິກາ ຕ້ອງຢຸດຕິການຖິ້ມລະເບີດຢູ່ພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ແລະ ກັບຄືນສູ່ໂຕະເຈລະຈາຢູ່ກອງປະຊຸມ ປາຣີ ກ່ຽວກັບການຢຸດຕິສົງຄາມ, ສ້າງສັນຕິພາບຢູ່ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ກ່າວວ່າ:
“ໄຊຊະນະ “ຮ່າໂນ້ຍ - ດ້ຽນບຽນຝູ ທາງອາກາດ” ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວທາງການເມືອງ, ການທະຫານຖືກຕ້ອງຂອງພັກ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໄຊຊະນະຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນສະຕະວັດທີ 20. ສຳລັບຍຸກສະໄໝ, ນີ້ແມ່ນໄຊຊະນະຂອງລະບອບສັງຄົມນິຍົມ, ແມ່ນການບຸກຕີປະຫວັດສາດ, ເປີດເສັ້ນທາງລົ້ມລະລາຍຂອງລັດທິລ່າເມືອງຂຶ້ນໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມກຳລັງແຮງ ແລະ ທ່າບຸກໂຈມຕີຂອງຂະບວນການປະຕິວັດໂລກໃສ່ລັດທິຈັກກະພັດ.”
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ “ໄຊຊະນະ “ຮ່າໂນ້ຍ - ດ້ຽນບຽນຝູ ທາງອາກາດ” ໄດ້ສ້າງບັນດາບົດຮຽນອັນລ້ຳຄ່າທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາໃນປະຈຸບັນໄດ້.