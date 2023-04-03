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ຂ່າວສານ

ປະກາດການວາງແຜນຜັງແຂວງແຄັງຮວ່າ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050

ເປົ້າໝາຍພັດທະນາສັງລວມຂອງແຂວງ ແຄັງຮວ່າ ຮອດປີ 2030 ໃຫ້ກາຍເປັນນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ; ສູນກາງບໍລິການ, ທ່ອງທ່ຽວທະເລສາກົນ. ວິໄສທັດຮອດປີ 2050, ແຄັງຮວ່າ ເປັນສູນກາງເສດຖະກິດທະເລໃຫຍ່ຂອງທົ່ວປະເທດ
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈີງ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 02 ເມສາ, ແຂວງ ແຄັງຮວ່າ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະກາດການວາງແຜນຜັງ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນແຂວງປີ 2023. ຕາມແຜນຜັງ, ເປົ້າໝາຍພັດທະນາສັງລວມຂອງແຂວງ ແຄັງຮວ່າ ຮອດປີ 2030 ໃຫ້ກາຍເປັນນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ; ສູນກາງບໍລິການ, ທ່ອງທ່ຽວທະເລສາກົນ. ວິໄສທັດຮອດປີ 2050, ແຄັງຮວ່າ ເປັນສູນກາງເສດຖະກິດທະເລໃຫຍ່ຂອງທົ່ວປະເທດ; ສູ້ຊົນກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາເຂດຕົວເມືອງແຄມທະເລດຶງດູກແຂກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ແມ່ນເຂດເປັນໜ້າດຳລົງຊີວິດແຖວໜ້າຂອງ ອາຊີ…

ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈີງ ໄດ້ໄຈ້ແຍກຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ ແລະ ແງ່ຫວັງພັດທະນາຂອງແຂວງ ແຄັງຮວ່າ. ກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດ, ໜ້າທີ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂຈຸດສຸມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຂວງ ແຄັງຮວ່າ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການວາງແຜນທີ່ໄດ້ເຊັນອະນຸມັດໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ; ພັດທະນາລະບົບເຂດຕົວເມືອງຢ່າງແຮງ, ຍູ້ແຮງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຕິດພັນກັບກ່ານປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕ; ສຸມໃສ່ປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ຍົກສູງກຳລັງແກ່ງແຍ້ງ… ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນສ້າງຍຸດທະສາດດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງຍາວນານ, ຍືນຍົງ, ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຄຳໝັ້ນສັນຍາການລົງທຶນ, ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື; ເຄົາລົບກົດໝາຍ, ເງື່ອນໄຂພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ບັນດາຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ແຂວງ ແຄັງຮວ່າ ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ 16 ສະບັບ, ດ້ວຍຍອດທຶນຈົດທະບຽນລົງທຶນກວ່າ 3,4 ຕື້ USD.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ອຳ​ນາດ​ເຕັ​ມ​ແຫ່ງ ອົດ​ສະ​ຕ​າ​ລີ: ຂີດ​ໝາຍ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທາງ​ການ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ອຳ​ນາດ​ເຕັ​ມ​ແຫ່ງ ອົດ​ສະ​ຕ​າ​ລີ: ຂີດ​ໝາຍ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທາງ​ການ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ນັບແຕ່ວັນທີ 3 – 6 ເມສາ, ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ອົດສະຕາລີ ທ່ານ David Hurley ຈະຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ.
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