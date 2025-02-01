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ຂ່າວສານ

ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ລອດ​ຕາຍ​ໃນ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ​ເຮືອ​ບິນ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ສືບສວນ ເພື່ອຊອກເຫັນສາຍເຫດຂອງອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນບັນດາເຫດການຄ້າຍຄືກັນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.
(ພາບ: ReutersTTXVN)

ບໍ່ມີຜູ້ໃດລອດຕາຍໃນເຫດການເຮືອບິນ CRJ700 Bombardier ຂອງບໍລິສັດ American Airlines ທີ່ຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ 64 ຄົນ ແລະ ຈຸບິນ ຊື່ງໄດ້ຕ່ຳກັບເຮືອບິນເອລີກອບແຕ BlackHawk ຂອງກອງທັບ ອາເມລິກາ ທີ່ມີທະຫານ 3 ຄົນ ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ມັງກອນ. ຂ່າວດັ່ງກ່າວ ໂດຍທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump  ປະກາດໃນການຖະແຫຼງຂ່າວຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ມັງກອນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ.

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບັນດາໜ່ວຍກູ້ໄພກູ້ຊີບ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຕະຫຼອດຄືນ ພ້ອມກັບກຳລັງລາດຕາເວັນ ແລະ ກຳລັງທ້ອງຖິ່ນ, ລັດ, ສະຫະລັດ ແລະ ກອງທັບເພື່ອກູ້ໄພກູ້ຊີບບັນດາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ, ແຕ່ເຖິງແນວນັ້ນກໍ່ຕາມ, ທັງໝົດ 67 ຄົນໃນເຮືອບິນ 2 ລຳໄດ້ເສຍຊີວິດ. ບັນດາຜູ້ເສຍຊີວິດແມ່ນຢູ່ລັດ Kansas, ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ແລະ ທັງພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດ, ໃນນັນມີຊາວ ລັດເຊຍ.

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ສືບສວນ ເພື່ອຊອກເຫັນສາຍເຫດຂອງອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນບັນດາເຫດການຄ້າຍຄືກັນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສປຊ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກນັບມື້ນັບປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມສາກົນ

ສປຊ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກນັບມື້ນັບປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມສາກົນ

ທ່ານ António Guterres ຢືນຢັນວ່າ, ສະຫະປະຊາຊາດ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
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