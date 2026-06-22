Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ບົດ​ຂຽນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ: ການກຳ​ນົດ​ທິດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃຫ້​ແກ່​ສື່ມວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ມີ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ, ນັກ​ຂ່າວຫຼາຍ​ທ່ານ ແລະ ນັກ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ໄດ້​ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ນີ້​ແມ່ນ​ເອ​ກະ​ສານ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ສັງ​ກາດ​ດີ​ຈີ​ຕອນ.
ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 101 ປີ ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ມີ​ບົດ​ຂຽນ “ສື່ມວ​ນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ດີ​ຈີ​ຕອນ” (ພາບ​: VGP)

ບົ​ດ​ຂຽນ “ສື່ມວ​ນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ດີ​ຈີ​ຕອນ” ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 101 ປີ (21/06/1925 - 21/06/2026) ພວມ​ໄດ້​ຮ​ັບ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ເປັນ​ພິດ​ເສດ​ຈາກວົງ​ການ​ສື່ມວນ​ຊົນ. ມີ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ, ນັກ​ຂ່າວຫຼາຍ​ທ່ານ ແລະ ນັກ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ໄດ້​ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ນີ້​ແມ່ນ​ເອ​ກະ​ສານ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ສັງ​ກາດ​ດີ​ຈີ​ຕອນ.

ຕາມ​ທ່ານ​ນາງ ຮ​ສ​ຈ.ປອ ຫງວຽນ​ທິ​ເຈື່ອງ​ຢາງ, ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ສື່ມວນ​ຊົນ ແລະ ໂຄ​ສະ​ນາ​ແລ້ວ, ຈຸດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຂອງ​ບົດ​ຂຽນ​ແມ່ນ​ວາງ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ໃນ​ແຜນ​ກາ​ນ​ສັງ​ລວມ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ, ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ໜ້າ​ທີ່​ກໍ່​ສ້າງ​ພັກ, ປົກ​ປັ​ກ​ຮັກ​ສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ແລະ ຍົກ​ສູງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ເວ​ທີ​ສາ​ກົນ.

ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ສານ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທີ່​ມີ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານຫຼາຍ​ທ່ານ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ຄຳ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ຕ້ອງ​ເປັ​ນ​ເຈົ້າ​ການ​ປະ​ກົດ​ຕົວ​ໃນ​ທຸກ​ພື້ນ​ຖານ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ແຕ່​ບໍ່​ໄດ້​ເອື່ອຍ​ອີງ​ໃສ່​ບັນ​ດາ​ພື້ນ​ຖານ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ.

ບົດ​ຂຽນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ໜ້າ​ທີ່​ສ້າງ​ພື້ນ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ທາງ​ການ, ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ພື້​ນ​ຖານ​ແນວ​ຄິດ​ຂອງ​ພັກ ແລະ ຍົກ​ສູງ​ກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ວຽກ​ງານ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ແຫ່ງ​ຊາດ. ທ່ານນາງ​ ຮ​ສ​ຈ. ປອ. ​ຫງວຽນ​ທິ​ບາວ, ອາ​ຈານ​ອາ​ວຸ​ໂສ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເມືອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຖື​ວ່າ ສື່ມວນ​ຊົນ​ຕ້ອງ​ຫັ​ນ​ຈາກ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ຮັບ​ມື​ໄປ​ສູ່​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ຜະ​ລິດ​ສ້າງ​ບັນ​ດາ​ຜະ​ລິດ​ຕ​ະ​ພັນ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຈັບ​ອົກ​ຈັບ​ໃຈ, ມີ​ກຳ​ລັງ​ເກ້ຍ​ກ່ອມ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ໃນ​ພື້ນ​ຖານ​ດີ​ຈີ​ຕອນ.

ບັນ​ດາ​ຄຳ​ເຫັນ ລ້ວນ​ແຕ່​ຖື​ວ່າ ສານ​ຂໍ້​ຄວາມ​ອັນ​ແກ່ນ​ສານ​ທີ່​ທ່ານເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ຝາກ​ເຖິງ​ຖັນ​ແຖວ​ນັກ​ຂ່າວ​ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ສົມ​ທົບ​ລະ​ຫວ່າງ​ຄຸນ​ທາດ​ການ​ເມືອງ, ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ວິ​ຊາ​ຊີບ ແລະ ກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຢ່າງ​ກົມ​ກ່ຽວ; ສ້າງ​ພື້ນ​ຖານ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ເປັນ​ມື​ອາ​ຊີບ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ມ​ະ​ນຸດ, ເປັນ​ເຈົ້າ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ ແຕ່​ບໍ່​ເອື້ອຍ​ອີງ​ໃສ່​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ຜ່ານ​ນັ້ນ ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ບັນ​ດາ​ຄຸນ​ຄ່າ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຮັບ​ໃຊ້​ພາ​ລະ​ກິດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາ​ດ​ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ໄດ້​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຈະ​ເລີ່ມ​ລົງ​ມື​ກໍ່​ສ້າງ 5 ເສັ້ນ​ທາງລົດ​ໄຟ​ຕົວ​ເມືອງ ໃນ​ວັນ​ທີ 22 ມິ​ຖຸ​ນາ ເພື່ອ​ຫັນ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ນະ​ຄອນຫຼວງ 100 ປີ ໃຫ້​ປະ​ກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ

ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຈະ​ເລີ່ມ​ລົງ​ມື​ກໍ່​ສ້າງ 5 ເສັ້ນ​ທາງລົດ​ໄຟ​ຕົວ​ເມືອງ ໃນ​ວັນ​ທີ 22 ມິ​ຖຸ​ນາ ເພື່ອ​ຫັນ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ນະ​ຄອນຫຼວງ 100 ປີ ໃຫ້​ປະ​ກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ

ທັງ 5 ສາຍທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຕົວ​ເມືອງ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ມື​ກໍ່​ສ້າງ​ນັ້ນ ລ້ວນ​ແຕ່​ແມ່ນ​ບັນ​ດາ​ເສັ້ນ​ທາງ​ທີ່​ມີ​ບົດ​ບາດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ຕາ​ໜ່າງ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top