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ຂ່າວສານ

ບູລະນະບັນດາຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍ ແລະ ປະຕິຮູບຕຸລາການໃຫ້ສົມບູນແບບ

ການສ້າງລະບອບລະບຽບການກົດໝາຍ ແລະ ອົງການປະຕິບັດກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ ຕ້ອງເປັນເອກະພາບ, ໃນນັ້ນ, ການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ການປະຕິຮູບຕຸລາການບໍ່ອາດຢືນຢູ່ນອກບັນດາໂຄງການສ້າງລະບອບລະບຽບການຂອງກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ.
  (ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ)  

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 13 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຢ​ູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງາ​ນ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​​ເປັນ​ປະ​ທານ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ກະ​ຊວງ, ຂະ​ແໜງ​ກາ​ນ, ອົງ​ການ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ ກ່ຽວ​ກັບການ​ຈັດ​ຕັ້ງ, ​ການເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ສູນ​ກາງກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານບູ​ລະ​ນະລະ​ບອບ​ລະ​ບຽບ​ການ, ກົດ​ໝາຍ ແລະ ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ສູນ​ກາງກ່ຽວ​ກັບ​ການປະ​ຕິ​ຮູບ​​​ຕຸ​ລາ​ການ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ.

ກ່າວ​ຄ​ຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ເຮັດ​ວຽກ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ, ຊີ້​ແຈ້ງວ່າ:

“ການ​ສ້າງ​ລະ​ບອບ​ລະ​ບຽບ​ການ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ອົງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ ຕ້ອງ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ, ໃນ​ນັ້ນ, ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ, ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ຕຸ​ລາ​ການບໍ່​ອາດຢືນ​ຢູ່ນອກ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ສ້າງ​ລະ​ບອ​ບ​ລະ​ບຽບ​ການ​ຂອງ​ກົດ​ໝາຍ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ. ການ​ສ້າງ​ລະ​ບອບ​ລະ​ບຽບ​ການ​ກົດ​ໝາຍບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ແມ່ນ​ເຕັກ​ນິກ​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫາກ​ຍັງ​ແມ່ນ​ອົງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ, ຄວບ​ຄຸມ​ສິດ, ປົກ​ປ້ອງ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ, ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ, ສິດທິ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ, ສ້າງ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ດ້ານ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ໃຫ້​ມີ​ສະ​ຖຽ​ນ​ລະ​ພາບ, ຈະ​ແຈ້ງ, ປອດ​ໄພ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ”.

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ຄະ​ນະຊີ້​ນຳ​ໃໝ່ ຕ້ອງ​ແມ່ນລະ​ບອ​ບ​ລະ​ບ​ຽບ​ຊີ້​ນຳ, ນຳ​ພາ, ບໍ​ລິ​ຫານ, ກ​ະ​ຕຸກ​ຊຸກ​ຍູ້, ຕິດ​ຕາມ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ; ຕ້ອງ​ສ້າງ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ, ສະ​ແດງ​ອອກ​ຜ່ານ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ຈຸດອ​ຸດ​ຕັນ​ດ້ານ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ໃຫຍ່, ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ, ຍົກ​ສູງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ, ປັບ​ປຸງ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ແຫ່ງ​ການ​ລົງ​ທຶນ ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ ຍົກ​ສູງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ການເຂົ້າ​ເຖິງຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ຂອງວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ສັບ​ປະ​ດ​າ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ລາວ ປີ 2026

ໄຂ​ສັບ​ປະ​ດ​າ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ລາວ ປີ 2026

ສັບ​ປະ​ດາ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່​ລາວ ປີ 2026 ຖືກ​ໄຂ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 12 ພຶດ​ສະ​ພາ ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ. ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເປີດ​ສາກ​ໃຫ້​ແກ່​ໂຄງ​ການ​ຮ​່ວມ​ມື​ທາງ​ດ້ານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ ໄລ​ຍະ 2026 – 2030.
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