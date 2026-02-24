ຂ່າວສານ
ບຸນເຕັດປີມະເມຍ 2026: ການທ່ອງທ່ຽວມີສັນຍານທີີ່ດີ, ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ 14 ລ້ານຄົນ
ຕາມການຄາດຄະເນຂອງກົມທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ (ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ) ແລ້ວ, ໃນ 9 ມື້ພັກບຸນເຕັດປີມະເມຍ 2026, ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ຮັບໃຊ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວປະມານ 14 ລ້ານເທື່ອຄົນ. ຕົວເລກນີ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 12% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2025, ສ້າງຂີດໝາຍເຕີບໂຕໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນຈຸດສຸມ, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນນັ້ນ, ດ່ານັ້ງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 510.000 ເທື່ອຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 32% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2025); ເຫ້ວ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວປະມານ 238.200 ເທື່ອຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 207%); ຮ່າໂນ້ຍ ຕ້ອນຮັບ 217.000 ເທື່ອຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 55%); ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຕ້ອນຮັບປະມານ 170.000 ເທື່ອຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 51,7%). ບັນດາສັນຍານເພີ່ມຂຶ້ນຍາມຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງມຸ່ງໄປເຖິງການຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 25 ລ້ານເທື່ອຄົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ 150 ລ້ານເທື່ອຄົນໃນປີ 2026.