ຂ່າວສານ
ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ຈາກ ກວາງນິງ ຕະຫຼອດຮອດ ບິ່ງດິ້ງ ຮັບມືກັບພະຍຸ Nesat
ຮອດເວລາ 19 ໂມງຂອງວັນທີ 16 ຕຸລາ, ພະຍຸລູກນີ້ເຄື່ອນໄປຮອດທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ແຮງລົມອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)
ຕາມສູນອຸຕຸນິຍົມ, ອຸທົກກະສາດແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ເວລາ 19 ໂມງ ຂອງວັນທີ 15 ຕຸລາ, ໃຈກາງຂອງພະຍຸ Nesat ແມ່ນຢູ່ຫ່າງຈາກເກາະ Luzon ຂອງ ຟີລິບປິນ ປະມານກວ່າ 100 ກິໂລແມັດ ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກພາກເໜືອ. ຮອດເວລາ 19 ໂມງຂອງວັນທີ 16 ຕຸລາ, ພະຍຸລູກນີ້ເຄື່ອນໄປຮອດທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ແຮງລົມອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
ຫ້ອງການປະຈຳຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໄພທຳມະຊາດ - ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບໄພທຳມະຊາດ ແລະ ກູ້ໄພກູ້ຊີບ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ; ກະຊວງ, ຂະແໜງການຈົ່ງຊີ້ນຳປະຕິບັດການຕິດຕາມຂ່າວ, ການຄາດຄະເນ ແລະ ສະພາບການຜັນແປຂອງພະຍຸຢ່າງໃກ້ຊິດ; ແຈ້ງເຕືອນເຖິງລູກເຮືອ, ເຈົ້າຂອງຍານພາຫະນະ, ເຮືອກ່ຳປັ່ນທີ່ພວມເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ທະເລໄດ້ຮັບຊາບ ເພື່ອເປັນເຈົ້າການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ແລະ ມີແຜນການຜະລິດໃຫ້ເໝາະສົມ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພກ່ຽວກັບຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ. ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ກຽມພ້ອມກຳລັງ, ຍານພາຫະນະເພື່ອໃຫ້ການໜູນຊ່ວຍ, ກູ້ໄພກູ້ຊີບຢ່າງທັນການທີ່ສຸດ.
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