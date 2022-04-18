ຂ່າວສານ
ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຕີລາຄາຢ່າງຕັ້ງໜ້າແງ່ຫວັງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ
ແງ່ຫວັງການເຕີບໂຕໄລຍະກາງຂອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ມີຄວາມປະເອີບໃຈ ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ ນັບແຕ່ເມື່ເກີດການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ, ພ້ອມທັງຍົກອອກການຄາດຄະເນລະດັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ບັນລຸ 6,1% ໃນປີ ນີ້ ແລະ 6,3% ໃນປີ 2023.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)
ການຍົກອັນດັບໃນຕາລະລາງຈັດອັນດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນບັນຫາຍົກສູງອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງປະເທດຊາດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເປີດຊ່ອງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບກວ່າ, ດ້ວຍດອກເບ້ຍຕ່ຳກວ່າ ແລະ ປັບປຸງທີ່ຕັ້ງບົດບາດດ້ານການເງິນການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດຊາດ. ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ສື່ມວນຊົນສາກົນໄດ້ມີບົດຂຽນຫຼາຍບົດປີ່ນອ້ອມແງ່ຫວັງການຍົກອັນດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈແຫ່ງຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ.
ປັດຈຸບັນ, ບັນດາອົງການສິນເຊື່ອສາກົນ ພວມມີການຕີລາຄາຢ່າງຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຍາວ. ບໍລິສັດປະເມີນການສິນເຊື່ອ Fitch ພວມຈັດອັນດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ໃນລະດັບ “BB” ດ້ວຍແງ່ຫວັງທີ່ “ຕັ້ງໜ້າ”. Fitch ຢັ້ງຢືນວ່າ ແງ່ຫວັງການເຕີບໂຕໄລຍະກາງຂອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ມີຄວາມປະເອີບໃຈ ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ ນັບແຕ່ເມື່ເກີດການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ, ພ້ອມທັງຍົກອອກການຄາດຄະເນລະດັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ບັນລຸ 6,1% ໃນປີ ນີ້ ແລະ 6,3% ໃນປີ 2023.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)