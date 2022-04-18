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ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັ​ດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ຕີ​ລາ​ຄາ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ແງ່​ຫວັງ​ຄວາມ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ແງ່ຫວັງການເຕີບໂຕໄລຍະກາງຂອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ມີຄວາມປະເອີບໃຈ ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ ນັບແຕ່ເມື່ເກີດການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ, ພ້ອມທັງຍົກອອກການຄາດຄະເນລະດັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ບັນລຸ 6,1% ໃນປີ ນີ້ ແລະ 6,3% ໃນປີ 2023.

ແງ່ຫວັງການເຕີບໂຕໄລຍະກາງຂອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ມີຄວາມປະເອີບໃຈ ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ ນັບແຕ່ເມື່ເກີດການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ, ພ້ອມທັງຍົກອອກການຄາດຄະເນລະດັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ບັນລຸ 6,1% ໃນປີ ນີ້ ແລະ 6,3% ໃນປີ 2023.  

    

(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ການຍົກອັນດັບໃນຕາລະລາງຈັດອັນດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນບັນຫາຍົກສູງອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງປະເທດຊາດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເປີດຊ່ອງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບກວ່າ, ດ້ວຍດອກເບ້ຍຕ່ຳກວ່າ ແລະ ປັບປຸງທີ່ຕັ້ງບົດບາດດ້ານການເງິນການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດຊາດ. ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ສື່ມວນຊົນສາກົນໄດ້ມີບົດຂຽນຫຼາຍບົດປີ່ນອ້ອມແງ່ຫວັງການຍົກອັນດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈແຫ່ງຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ.

ປັດຈຸບັນ, ບັນດາອົງການສິນເຊື່ອສາກົນ ພວມມີການຕີລາຄາຢ່າງຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຍາວ. ບໍລິສັດປະເມີນການສິນເຊື່ອ Fitch ພວມຈັດອັນດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ໃນລະດັບ “BB” ດ້ວຍແງ່ຫວັງທີ່ “ຕັ້ງໜ້າ”. Fitch ຢັ້ງຢືນວ່າ ແງ່ຫວັງການເຕີບໂຕໄລຍະກາງຂອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ມີຄວາມປະເອີບໃຈ ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ ນັບແຕ່ເມື່ເກີດການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ, ພ້ອມທັງຍົກອອກການຄາດຄະເນລະດັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ບັນລຸ 6,1% ໃນປີ ນີ້ ແລະ 6,3% ໃນປີ 2023.  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ມີ 3 ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສັກ​ວັກ​ຊິນ​ກັນ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ 19 ໃຫ້​ແກ່​ເດັກ​ມີ​ອາ​ຍຸ​ແຕ່ 5 ຫາ ​ຕ່ຳ​ກ່​ວາ 12 ປີ ​

ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ມີ 3 ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສັກ​ວັກ​ຊິນ​ກັນ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ 19 ໃຫ້​ແກ່​ເດັກ​ມີ​ອາ​ຍຸ​ແຕ່ 5 ຫາ ​ຕ່ຳ​ກ່​ວາ 12 ປີ ​

ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີ 3 ທ້ອງຖິ່ນດຳເນີນການສັກວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ - 19 ໃຫ້ແກ່ເດັກແຕ່ 5 ຫາ 12 ປີ, ນັ້ນແມ່ນ ກວ໋າງນິງ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຮ່າໂນ້ຍ. ນັບແຕ່ວັນທີ 18 ເມສາ, ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນອື່ນ ກໍຈະດຳເນີນການສັກວັກຊິນໃຫ້ແກ່ເດັກໃນເກັ່ນອາຍຸດັ່ງກ່າວເຊັ່ນດຽວກັນ.
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