ຂ່າວສານ
ບັນດາປະເທດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ແລະ NATO ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຕ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ
ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ອົດສະຕາລີ, ນິວຊີແລນ ແລະ ອົງການສົນທິສັນຍາອັກລັງຕິກເໜືອ (NATO) ພວມ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແນໃສ່ຕ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ. ການເປີດກວ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືນີ້ ຄາດວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ NATO ທີ່ຈະໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ອາເມລິກາ ໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ. ການນຳ 4 ປະເທດ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຄຳເຊີນເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍຖານະເປັນຄູ່ຮ່ວມມືພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ (IP4).
ຄາດວ່າ ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ການນຳບັນດາປະເທດຈະຕົກລົງກັນວ່າ 4 ປະເທດ IP4 ຈະເຂົ້າຮ່ວມການຊ້ອມຮົບຮ່ວມປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ໃນອະນາຄົດ ຂອງກຸ່ມ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, NATO ແລະ ບັນດາປະເທດ IP4 ໄດ້ເພີ່ມທະວີການພົວພັນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ.