ຂ່າວສານ ບັນດາປະເທດຍັງບໍ່ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງດ້ານພາສີກັບ ອາເມລິກາ ຈະຖືກຈັດວາງອັດຕາພາສີໃໝ່ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2025 06/07/2025 ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ປະກາດບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຍັງບໍ່ທັນບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບພາສີ ກັບ ອາເມລິກາ ຈະຮັບອັດຕາພາສີໃໝ່ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2025. ພາບປະກອບ: REUTERS/Dado Ruvicວັນທີ 3 ກໍລະກົດ, ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານຈະເລີ່ມສົ່ງຈົດໝາຍປະກາດໃຫ້ບັນດາປະເທດຊາບກ່ຽວກັບລະດັບພາສີໃໝ່ເຊິ່ງບັນດາປະເທດຕ້ອງຈ່າຍນັບແຕ່ຕົ້ນເດືອນ ສິງຫາ, ໃນສະພາບການບັນດາການເຈລະຈາພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະສຸດທ້າຍ. ລະດັບພາສີເຊິ່ງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຕ້ອງຮັບໃນກໍລະນີບໍ່ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງກັບ ອາເມລິກາຈະເໜັງຕິງແຕ່ 10 – 20% ຂຶ້ນເຖິງ 60 – 70%. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ຍົກອອກຖະແຫຼງກການດັ່ງກ່າວພຽງ 2 – 3 ວັນທີ່ ຄຳສັ່ງໂຈະການຈັດວາງພາສີສຳລັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືທາງການຄ້າຈະໝົດຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງໃນວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2025. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)