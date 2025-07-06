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ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ຍັງ​ບໍ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດ້ານ​ພາ​ສີ​ກັບ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈະ​ຖືກ​ຈັດ​ວາງ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ໃໝ່​ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 1 ສິງ​ຫາ 2025

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ປະກາດບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຍັງບໍ່ທັນບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບພາສີ ກັບ ອາເມລິກາ ຈະຮັບອັດຕາພາສີໃໝ່ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2025.
ພາບປະກອບ: REUTERS/Dado Ruvic
ວັນທີ 3 ກໍລະກົດ, ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານຈະເລີ່ມສົ່ງຈົດໝາຍປະກາດໃຫ້ບັນດາປະເທດຊາບກ່ຽວກັບລະດັບພາສີໃໝ່ເຊິ່ງບັນດາປະເທດຕ້ອງຈ່າຍນັບແຕ່ຕົ້ນເດືອນ ສິງຫາ, ໃນສະພາບການບັນດາການເຈລະຈາພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະສຸດທ້າຍ. ລະດັບພາສີເຊິ່ງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຕ້ອງຮັບໃນກໍລະນີບໍ່ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງກັບ ອາເມລິກາຈະເໜັງຕິງແຕ່ 10 – 20% ຂຶ້ນເຖິງ 60 – 70%. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ຍົກອອກຖະແຫຼງກການດັ່ງກ່າວພຽງ 2 – 3 ວັນທີ່ ຄຳສັ່ງໂຈະການຈັດວາງພາສີສຳລັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືທາງການຄ້າຈະໝົດຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງໃນວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

IAEA ຖອນ​ຕົວ​ນັກ​ກວດ​ກາ​ນິວ​ເຄຼຍ ອອກ​ຈາກ​ອີ​ຣານ ຍ້ອນຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ຕໍ່​ບັນ​ຫາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ

IAEA ຖອນ​ຕົວ​ນັກ​ກວດ​ກາ​ນິວ​ເຄຼຍ ອອກ​ຈາກ​ອີ​ຣານ ຍ້ອນຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ຕໍ່​ບັນ​ຫາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ

ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ (IAEA) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອົງການນີ້ໄດ້ຖອນຕົວນັກກວດການິວເຄຼຍອອກຈາກອີຣານ ຍ້ອນຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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