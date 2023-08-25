Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ນັກ​ກິ​ລາ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​​ຊີງ​ລາງວັນ ​ແຊັ້ມ​ເຕະ​ດອກ​ຂົນ​ໄກ່ ອາ​ຊີ ປີ 2023

ແຕ່ວັນທີ 22 – 26 ສິງຫາ, ທິມນັກກິລາເຕະດອກຂົນໄກ່ ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ 6 ຫຼຽນ ໃນບັນດາເນື້ອໃນແຂ່ງຂັນ.
ການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ (ພາບ: TTXVN)

ໃນຂອບເຂດ “ການແຂ່ງຂັນຊີງແຊັ້ມເຕະດອກຂົນໄກ່ ອາຊີ ແລະ ແຊັ້ມເຕະດອກຂົນໄກ່ໜຸ່ມ ອາຊີ” ຄັ້ງທຳອິດ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດປົກຄອງພິເສດ ຮົ່ງກົງ (ຈີນ), ແຕ່ວັນທີ 22 – 26 ສິງຫາ, ທິມນັກກິລາເຕະດອກຂົນໄກ່ ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ 6 ຫຼຽນ ໃນບັນດາເນື້ອໃນແຂ່ງຂັນ. ໃນການແຂ່ງຂັນຂອງວັນທີ 23 ສິງຫາ, ບັນດານັກກິລາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮອບຊີງຊະນະເລີດຂອງສອງເນື້ອໃນ ຄູ່ຊາຍ ແລະ  ຄູ່ຍິງ. ໃນການແຂ່ງຂັນຮອບຊີງຊະນະເລີດຄູ່ຍິງໜຸ່ມ ແລະ ຄູ່ຊາຍໜຸ່ມ, ນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ເອົາຊະນະ ນັກກິລາ ຈີນ ດ້ວຍ 2 ຄະແນນຕໍ່ 0 ແລະ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳ.  

ການແຂ່ງຂັນຊີງແຊັ້ມເຕະດອກຂົນໄກ່ ອາຊີ ແລະ ແຊັ້ມເຕະດອກຂົນໄກ່ໜຸ່ມ ອາຊີ ຄັ້ງທຳອິດ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາ ເກືອບ 260 ຄົນ ທີ່ມາຈາກຫຼາຍປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສ. ສິງ​ກະ​ໂປ ຫຼີ​ຊຽນຫຼົງ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ຈະ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສ. ສິງ​ກະ​ໂປ ຫຼີ​ຊຽນຫຼົງ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ຈະ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສິງກະໂປ ຫຼີຊຽນຫຼົງ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 27 – 29 ສິງຫາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top