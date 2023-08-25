ຂ່າວສານ
ບັນດານັກກິລາ ຫວຽດນາມ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການແຂ່ງຂັນຊີງລາງວັນ ແຊັ້ມເຕະດອກຂົນໄກ່ ອາຊີ ປີ 2023
ໃນຂອບເຂດ “ການແຂ່ງຂັນຊີງແຊັ້ມເຕະດອກຂົນໄກ່ ອາຊີ ແລະ ແຊັ້ມເຕະດອກຂົນໄກ່ໜຸ່ມ ອາຊີ” ຄັ້ງທຳອິດ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດປົກຄອງພິເສດ ຮົ່ງກົງ (ຈີນ), ແຕ່ວັນທີ 22 – 26 ສິງຫາ, ທິມນັກກິລາເຕະດອກຂົນໄກ່ ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ 6 ຫຼຽນ ໃນບັນດາເນື້ອໃນແຂ່ງຂັນ. ໃນການແຂ່ງຂັນຂອງວັນທີ 23 ສິງຫາ, ບັນດານັກກິລາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮອບຊີງຊະນະເລີດຂອງສອງເນື້ອໃນ ຄູ່ຊາຍ ແລະ ຄູ່ຍິງ. ໃນການແຂ່ງຂັນຮອບຊີງຊະນະເລີດຄູ່ຍິງໜຸ່ມ ແລະ ຄູ່ຊາຍໜຸ່ມ, ນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ເອົາຊະນະ ນັກກິລາ ຈີນ ດ້ວຍ 2 ຄະແນນຕໍ່ 0 ແລະ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳ.
ການແຂ່ງຂັນຊີງແຊັ້ມເຕະດອກຂົນໄກ່ ອາຊີ ແລະ ແຊັ້ມເຕະດອກຂົນໄກ່ໜຸ່ມ ອາຊີ ຄັ້ງທຳອິດ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາ ເກືອບ 260 ຄົນ ທີ່ມາຈາກຫຼາຍປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ.