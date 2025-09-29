Báo Ảnh Việt Nam

ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຮີບ​ດ່ວນ​ຮັບ​ມື​ກັບ ພາ​ຍຸ Bualoi

ເພື່ອແນໃສ່ຮັບມືກັບພາຍຸ Bualoi, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນທາງທິດເໜືອພາກກາງ ແລະ ພາກກາງ ພວມຮີບດ່ວນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ກິດຈະກຳ.

ຢູ່ດ່ານັ້ງ, ນະຄອນດ່ານັ້ງ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຄຳສັ່ງຫ້າມອອກໄປທະເລ ນັບແຕ່ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກັນຍາ. ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ໄດ້ຍິງປຶນແຈ້ງ, ຕິດຕໍ່ກັບເຮືອກ່ວາ 250 ລຳ ແລະ ຜູ້ອອກແຮຮງານກວ່າ 3.800 ທີ່ກັບໄປຍັງບ່ອນປອດໄພ. ຢູ່ແທັງຮວາ, ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ອົບພະຍົບອອກຈາກເຂດມີຄວາມສ່ຽງດິນເຊາະເຈື່ອນເມື່ອເກີດພາຍຸຝົນຕົກ ໄປຍັງເຂດປອດໄພ. ຕາມຫ້ອງການຄະນະຊີ້ນຳປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ, ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ແຄມທະເລຈາກ ກ໋ວາງນິງ ຮອດ ເລິມດົງ ໄດ້ສົມທົບກັບທ້ອງຖິ່ນ, ຄອບຄົວເຈົ້າຂອງກຳປັ່ນ, ກາບຕັນ ແຈ້ງການ, ກວດນັບ, ແນະນຳໃຫ້ພາຫະນະເກືອບ 68.000 ລຳດ້ວຍຄົນກ່ວາ 286.000 ຄົນຮັບຊາບກ່ຽວກັບການຜັນແປ, ທິດເດີນຂອງພາຍຸ Bualoi ເພື່ອເປັນເຈົ້າການໃນການເຄື່ອນຍ້າຍອອກຈາກເຂດອັນສະລາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

