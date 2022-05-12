ຂ່າວສານ
ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ອາເມລິກາ-ອາຊຽນ
ກອງປະຊຸມຂັ້ນສຸດຍອດເສດ ອາເມລິກາ-ອາຊຽນ ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ໃນວັນທີ 12 ຫາວັນທີ 13 ພຶດສະພານີ້. ນອກຈາກຈຸດປະສົງເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ອາຊຽນ ຄົບຮອບ 45 ປີແລ້ວ, ຜູ້ນຳບັນດາປະເທດຍັງຈະປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາທີ່ຮ້ອນເຮັ່ງໃນໂລກທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ອາເມລິກາ-ອາຊຽນ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ ອາເມລິກາ ປັບປຸງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ. ບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ຈະປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມປະກອບມີ: ການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19, ຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບຂອງໂລກ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ບັນດາຝ່າຍກໍ່ຈະແລກປ່ຽນທັດສະນະກ່ຽວກັບບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ໃນນັ້ນມີສະຖານະການຢູ່ແຄຣນ, ມຽນມາ.