Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ບັນດາຜູ້ນຳພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ຫຼີຊຽນຫຼົງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ຫຼີຊຽນຫຼົງ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 27 – 29 ສິງຫາ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ຫຼີຊຽນຫຼົງ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ຊົມເຊີຍ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີຊຽນຫຼົງມາຢາມຫວຽດນາມກົງກັບໂອກາດຈັດຕັ້ງ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1973 – 2023) ແລະ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ. ທ່ານຖືວ່າ ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນການພັດທະນາການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບສິງກະໂປ.

ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫຼີຊຽນຫຼົງ ໄດ້ເຫັນດີກັບຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟຸຈ້ອງ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ສອງຝ່າຍ ແລະ ຖືວ່ານັ້ນແມ່ນການກຳນົດທິດ ຍຸດທະສາດສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາວ່າ 2 ປະເທດເພີ່ມທະວີການ ສົມທົບກັນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ;

ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການຍົກສູງຄວາມສາມາດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງພັກກຳອຳນາດ, ໃນນັ້ນມີການແລກປ່ຽນການກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ບຳລຸງສ້າງພະນັກງານ; ເພີ່ມທະວີການພົບປະ ແລກປ່ຽນຂັ້ນສູງລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍ.

  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ຫຼີຊຽນຫຼົງ  

ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽກັນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ຫຼີຊຽນຫຼົງ ທີ່ພວມມາຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 27-29 ສິງຫາ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຢືນຢັນວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງນາມ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີ 2 ຝ່າຍຈົ່ງສຳເລັດການເຈລະຈາ ແລະ ບັນດາລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍໄວ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາເອກະສານຮ່ວມມືທີ່ສຳຄັນຈະໄດ້ຮັບການລົງນາມໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ.

ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫຼີຊຽນຫຼົງ ຖືວ່າ: ສິງກະໂປ ມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບຫວຽດນາມກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືທີ່ມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນໃນຂົງເຂດນີ້ ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກພະລັງງານທົດແທນ ໃຫ້ແກ່ ສິງກະໂປ.

ທີ່ການພົບປະ, ການນຳ 2 ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, 2 ຝ່າຍຕ້ອງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ຍົກລະດັບຮູບແບບເຂດອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ (VSIP) ຕາມທິດສີຂຽວ - ສະອາດ - ອັດສະລິຍະ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການພັດທະນາ ລະບົບນິເວດອຸດສາຫະກຳ-ຕົວເມືອງ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ; ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ແຮງງານ, ການສຶກສາ - ບຳລຸງກໍ່ສ້າງ, ວັດທະນະທຳ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.

ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມເສລີ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນ; ຮັບປະກັນການປະຕິບັດ ຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC); ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະດວກ, ພະຍາຍາມສ້າງກົດແຫ່ງການ ປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ໃຫ້ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຕາມກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນມີສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍທະເລ(UNCLOS) ປີ 1982.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລະຄອນດົນຕີ ນິທານເລົ່າຂານປາກຕໍ່ປາກ - ສິ່ງທີ່ໃໝ່ອ່ຽມ ສຳລັບບັນດາເລື່ອງລາວແຕ່ປາງກ່ອນ

ລະຄອນດົນຕີ “ນິທານເລົ່າຂານປາກຕໍ່ປາກ” - ສິ່ງທີ່ໃໝ່ອ່ຽມ ສຳລັບບັນດາເລື່ອງລາວແຕ່ປາງກ່ອນ

ວັນທີ 16 ຫາ 17 ກັນຍາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຢູ່ສູນສິລະປະ ເອົາເກີ ຮ່າໂນ້ຍ ພວກເດັກໃນນະຄອນຫຼວງ ຈະມີໂອກາດເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບໂລກນິທານທີ່ໃໝ່ອ່ຽມ ຜ່ານບົດລະຄອນດົນຕີ “ນິທານເລົ່າຂານປາກຕໍ່ປາກ”. ບົດລະຄອນດົນຕີນີ້ຖືກຫັນມາຈາກປຶ້ມທີ່ມີຊື່ດຽວກັນຂອງຜູ້ແຕ່ງ ກວຽນເຈິ່ນ ໂດຍສູນບຳລຸງສ້າງ ແລະ ສິລະປະ FFC ປະຕິບັດ. ລາຍການສະແດງລະຄອນດົນຕີໄດ້ເຕົ້າໂຮມ ນັກສະແດງອາຊີບ ແລະ ສະໝັກຫຼິ້ນເກືອບ 200 ຄົນ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພວກນ້ອງອະນຸຊົນ . ນີ້ຈະເປັນຂອງຂວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳລັບພວກເດັກ ໃນໂອກາດບຸນໄຫວ້ພະຈັນ ວັນເພງເດືອນ 8
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top