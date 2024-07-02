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ຂ່າວສານ

ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ປາດຖະໜາຢາກເປີດກວ້າງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ

ການນຳກຸ່ມບໍລິສັດປາດຖະໜາຢາກຍູ້ແຮງການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຖ່າຍທອດບັນດາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່, ລົງທຶນບັນດາເຕັກນິກໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Yeonin Jung, ຮອງປະທານ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຝ່າຍບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດ Doosan Enerbility (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 01 ກໍລະກົດ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເຊີອຸນ, ໃນລາຍການໄປຢ້ຽມຢາມສ.ເກົາຫຼີ ຢ່າງເປັນທາງການ (30 ມິຖຸນາ - 03 ກໍລະກົດ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Euisun Chung, ປະທານຝ່າຍບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດ Hyundai Motor Group ແລະ ບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ການນຳກຸ່ມບໍລິສັດປາດຖະໜາຢາກຍູ້ແຮງການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຖ່າຍທອດບັນດາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່, ລົງທຶນບັນດາເຕັກນິກໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສົ່ງເສີມໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດເປີດກວ້າງການລົງທຶນເຂົ້າບັນດາຂົງເຂດຄົມມະນາຄົມສີຂຽວ, ເພີ່ມທະວີການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ເພີ່ມອັດຕາຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ໜູນຊ່ວຍບັນດາວິສາຫະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບສະໜອງ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Yeonin Jung, ຮອງປະທານ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຝ່າຍບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດ Doosan Enerbility, ກຸ່ມບໍລິສັດດຳເນີນທຸລະກິດສະເພາະກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳໜັກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຊົມເຊີຍບັນດາມາດຕະການ, ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດກ່ຽວກັບພະລັງງານສີຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ກໍ່ຄືການຮ່ວມມືຖ່າຍທອດທັກສະການຄຸ້ມຄອງ, ເຕັກນິກ, ອຸດສາຫະກຳໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ, ເອກະສານຂອງ 25 ປະຊະນີຍະສະຖານຢູ່ຄຸກ ຮວາລໍ່

ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ, ເອກະສານຂອງ 25 ປະຊະນີຍະສະຖານຢູ່ຄຸກ ຮວາລໍ່

ງານວາງສະແດງແມ່ນບ່ອນເກັບຮັກສາຄວາມຊົງຈຳ, ບ່ອນສ້າງຂີດໝາຍບັນດາວິລະກຳ, ບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຂອງຂະບວນການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ.
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