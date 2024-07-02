ຂ່າວສານ
ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ປາດຖະໜາຢາກເປີດກວ້າງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 01 ກໍລະກົດ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເຊີອຸນ, ໃນລາຍການໄປຢ້ຽມຢາມສ.ເກົາຫຼີ ຢ່າງເປັນທາງການ (30 ມິຖຸນາ - 03 ກໍລະກົດ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Euisun Chung, ປະທານຝ່າຍບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດ Hyundai Motor Group ແລະ ບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ການນຳກຸ່ມບໍລິສັດປາດຖະໜາຢາກຍູ້ແຮງການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຖ່າຍທອດບັນດາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່, ລົງທຶນບັນດາເຕັກນິກໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສົ່ງເສີມໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດເປີດກວ້າງການລົງທຶນເຂົ້າບັນດາຂົງເຂດຄົມມະນາຄົມສີຂຽວ, ເພີ່ມທະວີການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ເພີ່ມອັດຕາຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ໜູນຊ່ວຍບັນດາວິສາຫະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບສະໜອງ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Yeonin Jung, ຮອງປະທານ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຝ່າຍບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດ Doosan Enerbility, ກຸ່ມບໍລິສັດດຳເນີນທຸລະກິດສະເພາະກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳໜັກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຊົມເຊີຍບັນດາມາດຕະການ, ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດກ່ຽວກັບພະລັງງານສີຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ກໍ່ຄືການຮ່ວມມືຖ່າຍທອດທັກສະການຄຸ້ມຄອງ, ເຕັກນິກ, ອຸດສາຫະກຳໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ.