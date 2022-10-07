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ຂ່າວສານ

ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳສະເຫຼີມສະຫຼອງ 68 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍນະຄອນຫຼວງ ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນ

ວັນທີ 6 ຕຸລາ, ຫໍສະໝຸດ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ໄຂງານວາງສະແດງປື້ມດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ລຸງໂຮ່ ກັບນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ”. ທີ່ຫໍພິພິທະພັນ ຮ່າໂນ້ຍ ກໍ່ໄດ້ວາງສະແດງ “ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດໄດ້ວາດພາບໃນເມືອກ່ອນ”.

ວັນທີ 6 ຕຸລາ, ຫໍສະໝຸດ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ໄຂງານວາງສະແດງປື້ມດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ລຸງໂຮ່ ກັບນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ”. ທີ່ຫໍພິພິທະພັນ ຮ່າໂນ້ຍ ກໍ່ໄດ້ວາງສະແດງ “ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດໄດ້ວາດພາບໃນເມືອກ່ອນ”.

    

ພາບປະກອບຈາກ hanoimoi.com.vn

ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 68 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ (10/10/1954 – 10/10/2022), ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳສະແດງສິລະປະຫຼາຍລາຍການທີ່ດຶງດູດໃຈຢູ່ສະຖານທີ່ມໍລະດົກ, ພົວພັນແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳແຫ່ງຕ່າງໆ, ເພື່ອແນໃສ່ຮັບໃຊ້ມະຫາຊົນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ.

        ວັນທີ 6 ຕຸລາ, ຫໍສະໝຸດ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ໄຂງານວາງສະແດງປື້ມດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ລຸງໂຮ່ ກັບນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ”. ທີ່ຫໍພິພິທະພັນ ຮ່າໂນ້ຍ ກໍ່ໄດ້ວາງສະແດງ “ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດໄດ້ວາດພາບໃນເມືອກ່ອນ” ທີ່ເຕື້ອງເຖິງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງບັນດາຄອບຄົວຮັ່ງມີຢູ່ເຂດຕົວເມືອງດ້ວຍວັດຖຸພັນທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ບັນດາເອກະສານໄວ້ສະສົມໄດ້ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຊ່ວຍໃຫ້ມະຫາຊົນເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ວາກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນໄລຍະເຄິ່ງຕົ້ນສະຕະວັດ XX. ແລະກໍ່ຢູ່ຫໍພິພິທະພັນ ຮ່າໂນ້ຍ, ວັນທີ 7 ຕຸລາ, ກໍ່ຈະວາງຈັດງານສະແດງພາບສີຂັດມັນພື້ນເມືອງ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເສັ້ນທາງ”, ມີພາບແຕ້ມທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງຊາດໝັ້ນໝາຍວ່າຈະນຳມາເຊິ່ງແງ່ມູມທີ່ດຶງດູດໃຈ, ເຕັມໄປດ້ວຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງ.

        ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ, ຢູ່ສູນວັດທະນະທຳ ຮ່າໂນ້ຍ ຈະເປີດງານວາງສະແດງ “ລຸງໂຮ່ ກັບນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ”. ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານ ວັນມ໊ຽວ - ກວັກຕື້ຢ້າມ (ເຊິ່ງເປັນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງທຳອິດຢູ່ ຫວຽດນາມ) ໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວງານວາງສະແດງ “ແຜ່ນສີລາເລົ່າເລື່ອງ” ເພື່ອແນໃສ່ຊີ້ແຈ້ງບັນດາຄຸນຄ່າປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ສິລະປະຂອງແຜ່ນສີລາປະລິຍາເອກ 82 ແຜ່ນ ຢູ່ ວັນມ໊ຽວ - ກວັກຕື້ຢ້າມ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງນີ້, ກໍ່ໄດ້ຈັດງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນຕົວຂ້ອຍ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສີສັນວັດທະນະທຳນະຄອນຫຼວງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ໃນອາ​ຊຽນ​ພ້ອມ​ກັນ​ມີການ​ກະ​ທຳເພື່ອ​ຮັບ​ມືກັບ​ບັນ​ຫາ​ຕ່າງໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວ້ດ​ລ້ອມ

ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ໃນອາ​ຊຽນ​ພ້ອມ​ກັນ​ມີການ​ກະ​ທຳເພື່ອ​ຮັບ​ມືກັບ​ບັນ​ຫາ​ຕ່າງໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວ້ດ​ລ້ອມ

ດ້ວຍຖານະເປັນປະທານອາຊຽນ 2022, ກຳປູເຈ້ຍ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ພວມເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້: “ອາຊຽນພ້ອມກັນແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ”.
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