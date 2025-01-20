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ຂ່າວສານ

ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢູ່ ສ.ເຊັກໂກ

ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງການພົວພັນຂອງ 2 ປະເທດໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດການເມືອງ - ການທູດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ...

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສ.ເຊັກໂກ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປຣາຮາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບ ພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ສ.ເຊັກໂກ.

ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງການພົວພັນຂອງ 2 ປະເທດໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດການເມືອງ - ການທູດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ, ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ, ເຖິງວ່າໂລກມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ເຊັກໂກ ບໍ່ຖືກຜົນສະທ້ອນ, ມູນເຊື້ອພົວພັນມາແຕ່ດົນນານນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີ ແລະ ພັດທະນານັບມື້ນັບດີງາມ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ສ.ເຊັກໂກ - ຫວຽດນາມ Milos Kusy, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາສູງການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມມິດຕະພາບ ສ.ເຊັກໂກ - ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານປະທານເອງ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ສ.ເຊັກໂກ, ກໍ່ຄືມີຄວາມຕັ້ງໜ້າໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະ, ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ສະມາຄົມສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່ພ້ອມກັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.

ຕອນບ່າຍດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Katerina Konecna, ປະທານພັກກອມມູນິດ ສ.ເຊັກໂກ - ໂມຣາວາ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ 2 ພັກ ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ປະກອບສ່ວນຍູ້ແຮງຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ວຽກງານສ້າງ - ພັດທະນາພັກ; ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ, ພັກກອມມູນິດ ສ.ເຊັກໂກ - ໂມຣາວາ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດສັງຄົມນິຍົມ, ກໍ່ຄືເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - ໂປໂລຍ ກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບການພົມພັນ 2 ຝ່າຍ

ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - ໂປໂລຍ ກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບການພົມພັນ 2 ຝ່າຍ

ຖະແຫຼງການໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ 2 ຝ່າຍຕ້ອງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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