ຂ່າວສານ
ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢູ່ ສ.ເຊັກໂກ
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງການພົວພັນຂອງ 2 ປະເທດໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດການເມືອງ - ການທູດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ, ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ, ເຖິງວ່າໂລກມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ເຊັກໂກ ບໍ່ຖືກຜົນສະທ້ອນ, ມູນເຊື້ອພົວພັນມາແຕ່ດົນນານນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີ ແລະ ພັດທະນານັບມື້ນັບດີງາມ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ສ.ເຊັກໂກ - ຫວຽດນາມ Milos Kusy, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາສູງການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມມິດຕະພາບ ສ.ເຊັກໂກ - ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານປະທານເອງ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ສ.ເຊັກໂກ, ກໍ່ຄືມີຄວາມຕັ້ງໜ້າໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະ, ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ສະມາຄົມສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່ພ້ອມກັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
ຕອນບ່າຍດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Katerina Konecna, ປະທານພັກກອມມູນິດ ສ.ເຊັກໂກ - ໂມຣາວາ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ 2 ພັກ ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ປະກອບສ່ວນຍູ້ແຮງຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ວຽກງານສ້າງ - ພັດທະນາພັກ; ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ, ພັກກອມມູນິດ ສ.ເຊັກໂກ - ໂມຣາວາ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດສັງຄົມນິຍົມ, ກໍ່ຄືເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.