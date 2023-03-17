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ຂ່າວສານ

ບັນດາການນຳໂລກສືບຕໍ່ສົ່ງໂທລະເລກອວຍພອນທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ

ໃນສານອວຍພອນ, ກະສັດ ມາເລເຊຍ Al-Sultan Abdullah ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ.
  ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ທີ່ພິທີສະບານຕົວເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງ (ພາບ:TTXVN)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເລືອກຕັ້ງ ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ, ການນຳບັນດາປະເທດຄື: ມາເລເຊຍ, ເຢຍລະມັນ, ອາເມລິກາ, ການາດາ, ອາກເມນີ, ໂປໂລຍ, ແດນມາກ, ກາຊັກສະຖານ, ແຟງລັງ… ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກ ແລະ ຈົດໝາຍອວຍພອນ.

ໃນສານອວຍພອນ, ກະສັດ ມາເລເຊຍ Al-Sultan Abdullah ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ. ກະສັດ ມາເລເຊຍ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍ ກ່ວາອີກ.

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ. ສະຫະພັນ ເຢຍລະມັນ Frank -Walter Steinmeier ເນັ້ນໜັກວ່າ: ເຢຍລະມັນ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ໄມຕີຈິດມາແຕ່ດົນນານ; ທ່ານຢັ້ງຢືນຈະພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ຮ່ວມມືເພື່ອເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ແຮງງານ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນບັນດາບັນຫາສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.

ສານທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ອາເມລິກາ ສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ເອກະລາດ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ; ປາດຖະໜາຢາກພ້ອມກັບທ່ານ ປະທານປະເທດ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມື, ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດບົນພື້ນຖານບັນດາຜົນປະໂຫຍດລວມ.

ສານຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ການາດາ ທ່ານນາງ Mary Simon ຢັ້ງຢືນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ການາດາ ໄດ້ ແລະ ພວມພັດທະນາຢ່າງແຮງ ໃນຂອບເຂດຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ອີງໃສ່ຜົນປະໂຫຍດລວມ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ ໂປ​ໂລຍ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ອ​າ​ຊີ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ ໂປ​ໂລຍ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ອ​າ​ຊີ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊີນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂປໂລຍ Zbigniew Rau ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 – 17 ມີນາ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ມີນາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດໄດ້ພົບປະສົນທະນາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
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