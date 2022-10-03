Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນ້ຳ​ໃຈ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ​ຮຸ່ງ​ໃສ​ຕະຫຼອດ​ໄປ

ວັນທີ 3 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນດ້ຽນບິນຝູ, ແຂວງ ດຽນບຽນ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີອັດວັນບຸນພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວຄັ້ງທີ III ປີ 2022.

ວັນທີ 3 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນດ້ຽນບິນຝູ, ແຂວງ ດຽນບຽນ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີອັດວັນບຸນພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວຄັ້ງທີ III ປີ 2022. 

    

ວັນບຸນພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວຄັ້ງທີ III ປີ 2022

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທີ່ພິທີໄຂໃນຄ່ຳຄືນວັນທີ 1 ຕຸລາ, ມີນັກຮ້ອງ, ນັກສິລະປິນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເກືອບ 1000 ຄົນທີ່ມາຈາກ20 ແຂວງຕິດກັບເຂດຊາຍແດນຂອງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໄດ້ວາດພາດເຖິງເສັ້ນທາງປະຫວັດສາດທີ່ອົງອາດກ້າຫານເຊິ່ງ ສອງປະເທດ ພ້ອມກັນຜ່ານມາ, ຢັ້ງຢືນຢືນການພົວພັນເປັນແບບຢ່າງໃສແຈ້ງ, ບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງ ລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ພ້ອມທັງ, ເຊີດຊູຈຸດວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງບັນດາເຜົ່າ, ແນະນຳທ່າແຮງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ສອງປະເທດ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂວັນບຸນ, ການນຳກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ແລະ ການນຳກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວລາວ ລ້ວນແຕ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ປີ 2022 ແມ່ນປີທີ່ມີຄວາມໝາຍ ສຳຄັນພິເສດຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມື, ພົບປະແລກປ່ຽນໃນຫຼາຍດ້ານໃນ “ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ ປີ 2022”, ເພື່ອຈັດຕັ້ງ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແລະ 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ.

ໃນຂອບເຂດວັນບຸນແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວຄັ້ງທີ III ປີ 2022, ກໍໄດ້ດຳເນີນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄື: ສະແດງ, ແນະນຳວັນບຸນ, ການດຳເນີນຊີວິດດ້ານວັດທະນະທຳ, ແນະນຳບັນຍາກາດວາງສະແດງ, ໂຄສະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ບັນດາຜົນງານດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ງານວາງສະແດງວົງຄະນະຍາດຂອງບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາດ ເຊື່ອມຕໍ່ການຮ່ວມມືພັດທະນາດ້ານທ່ອງທ່ຽວເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ລົງຕິດຕາມກວດກາ ເສັ້ນທາງດ່ວນເບັ້ນລຶກ-ລອງແທ່ງ ແລະ ສະໜາມບິນລອງແທ່ງ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ລົງຕິດຕາມກວດກາ ເສັ້ນທາງດ່ວນເບັ້ນລຶກ-ລອງແທ່ງ ແລະ ສະໜາມບິນລອງແທ່ງ

ໂດຍສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມບັນດາແຂວງທາງທິດຕາເວັນອອກພາກໃຕ້, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ຕຸລາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ລົງກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດບັນດາມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ ເບັ້ນລຶກ-ລອງແທ່ງ ແລະ. ສະຫນາມບິນລອງແທ່ງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top