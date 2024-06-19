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ຂ່າວສານ

ນຳ​ສົ່ງ​ອັດ​ຖິ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຮົບ​ວິ​ລະ​ຊົນ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ​ຢູ່ ພາກ​ເໜືອ​ລາວ ກັບ​ເມືອ​ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ສີວອນ ໄຊຍະວົງ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ບັນດານັກຮົບວິລະຊົນໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອ ພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍປະເທດລາວ.
ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ນຳສົ່ງອັດຖິບັນດານັກຮົບວິລະຊົນເສຍສະຫຼະຊີວິດ ກັບເມືອ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີມອບຮັບ, ໄວ້ອາໄລ ແລະ ນຳສົ່ງອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ 12 ຊຸດ ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດ ຢູ່ 6 ແຂວງພາກເໜືອລາວ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ສີວອນ ໄຊຍະວົງ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ບັນດານັກຮົບວິລະຊົນໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອ ພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍປະເທດລາວ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພະນັກງານ, ທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢ່າງອົງອາດກ້າຫານ, ອຸທິດສ່ວນເລືອດເນື້ອຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດປະຕິວັດສາກົນອັນສູງສົ່ງ. ບັນດານັກຮົບວິລະຊົນໄດ້ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່ພ້ອມກັບທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ລຶວ​ກວາງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ລຶວ​ກວາງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ

ສອງຝ່າຍຕ້ອງສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການຂຶ້ນແຜນການໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ ບັນດາເຫດການໃຫຍ່ຂອງການພົວພັນສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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