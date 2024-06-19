ຂ່າວສານ
ນຳສົ່ງອັດຖິບັນດານັກຮົບວິລະຊົນເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ ພາກເໜືອລາວ ກັບເມືອ ຫວຽດນາມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີມອບຮັບ, ໄວ້ອາໄລ ແລະ ນຳສົ່ງອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ 12 ຊຸດ ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດ ຢູ່ 6 ແຂວງພາກເໜືອລາວ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ສີວອນ ໄຊຍະວົງ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ບັນດານັກຮົບວິລະຊົນໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອ ພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍປະເທດລາວ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ພະນັກງານ, ທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢ່າງອົງອາດກ້າຫານ, ອຸທິດສ່ວນເລືອດເນື້ອຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດປະຕິວັດສາກົນອັນສູງສົ່ງ. ບັນດານັກຮົບວິລະຊົນໄດ້ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່ພ້ອມກັບທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດ.