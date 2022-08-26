ຂ່າວສານ
ນຳສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ ພັດທະນາຢ່າງແຮງ ແລະ ແທດຈິງກວ່າອີກ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ສິງຫາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບແນວທາງພັດທະນາ, ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນ ຢັ້ງຢືນການຖືເປັນສຳຄັນຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ສຳລັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແລະ ການພົວພັນອັນສະໜິດແໜ້ນ ແລະ ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງສອງຊາດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ສະເໜີໃຫ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ ຜ່ານການພົບປະ,ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ; ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ໃນນັ້ນ ມີການພັດທະນາການຄ້າໃຫ້ດຸ່ນດ່ຽງ, ຕັ້ງໜ້າຍາດແຍ່ງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ໃນບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ໃນນັ້ນມີບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ການຮ່ວມມືຢູ່ ອາຊຽນ ກໍຄືຢູ່ເວທີປາໄສສາກົນຕ່າງໆ.
ສ່ວນທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ Joko Widodo ເຫັນດີກ່ຽວກັບທິດທາງການພັດທະນາສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເຊິ່ງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຍົກອອກມາ; ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຕ່າງໆໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)