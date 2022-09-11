ຂ່າວສານ
ນຳວັນບຸນໄຫວ້ພະຈັນ ມາສູ່ເດັກນ້ອຍທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພິເສດ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 9 ກັນຍາ, ສະຫະພັນແຮງງານນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງລາຍການ “ຄ່ຳຄືນວັນບຸນໄຫ້ວພະຈັນ” ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນລູກຂອງ ສະມາຊິກຄະນະ, ກຳມະກອນ, ພະນັກງານຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
ວັນບຸນ ໄຫວ້ພະຈັນປີ 2022 ຢູ່ໄທງວຽນ
ວັນທີ 9 ກັນຍາ, ຢູ່ແຂວງທ໊າຍງວຽນ, ຄະນະຊີ້ນຳ ວຽກງານປົກປ້ອງ, ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກນ້ອຍແຂວງທ໊າຍງວຽນໄດ້ສົມທົບກັບສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການ ແລະ ເດັກກຳພ້າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບບໍລິສັດ Samsung Electronics ຫວຽດນາມ - ທ໊າຍງວຽນ ຈຳກັດ ຈັດຕັ້ງລາຍການ ວັນບຸນ ໄຫວ້ພະຈັນປີ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນມິດຕະພາບ - ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນແຫ່ງຄວາມຮັກແພງ”. ລາຍການແນໃສ່ໜູນຊ່ວຍ, ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນຄອບຄົວທຸກຍາກ, ເດັກນ້ອຍເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ເຂດພູດອຍ; ເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນພະຍາດອັນຕະລາຍ, ເດັກກຳພ້າ, ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ - 19, ມີເດັກນ້ອຍ 350 ຄົນ ທີ່ມາຈາກ 9 ເມືອງ, ນະຄອນ ໃນທົ່ວແຂວງເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ.
ແລະໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນຕາມກີ (ແຂວງກ໋ວາງນາມ) ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາອົງການມະຫາຊົນໆຈັດຕັ້ງລາຍການຕ້ອນຮັບວັນບຸນໄຫວ້ພະຈັນ 2022 ໃຫ້ເດັກນ້ອຍ 150 ຄົນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 9 ກັນຍາ, ສະຫະພັນແຮງງານນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງລາຍການ “ຄ່ຳຄືນວັນບຸນໄຫ້ວພະຈັນ” ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນລູກຂອງ ສະມາຊິກຄະນະ, ກຳມະກອນ, ພະນັກງານຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
ສ່ວນຢູ່ແຂວງຊອກຈັງ, ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ແຂວງ ກໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວຊ່ວຍໃຫ້ພວກນ້ອງນ້ອຍທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຂດຊາຍແດນ ຕ້ອນຮັບໃນວັນບຸນໄຫວ້ພະຈັນມ່ວນຊື່ນໂດຍຜ່ານລາຍການ “ຄ່ຳຄືນພະຈັນເຕັມດວງເພື່ອນ້ອງ”.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)