ຂ່າວສານ
ນຳລະບອບລະບຽບການກາຍເປັນທ່າໄດ້ປ່ຽບໃນການແກ້ງແຍ້ງເພື່ອພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ
ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດຕ້ອງບູລະນະລະບອບລະບຽບການຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ຂ້ຽວຂາດ, ລົບລ້າງທຸກແນວຄິດ, ຄວາມສຳນຶກ, ຮົ້ວກີດຂວາງພວມສະກັດກັ້ນການພັດທະນາ; ນຳລະບອບລະບຽບການກາຍເປັນທ່າໄດ້ປຽບການແກ້ງແຍ້ງໃນການພັດທະນາວິທະຍາຊາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢູ່ກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການບຸກທະລຸພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ມັງກອນ ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ມະຕິເລກທີ 57 ຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການບຸກທະລຸພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແມ່ນເອກະສານທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງຂີດໝາຍແຫ່ງການຫັນປ່ຽນທີ່ສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ.
ບັນດາໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຄື: ບູລະນະລະບອບລະບຽບການ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນທີ່ທັນສະໄໝ, ຊຸກຍູ້ການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ, ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ຍູ້ແຮງນະວັດຕະກຳ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນໄດ້ຍົກອອກມາໃນໂຄງການກະທຳດ້ວຍຂະບວນການລະອຽດ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ. ລັດຖະບານພ້ອມກັນບັນດາອົງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ໃນລະບົບການເມືອງຕ້ອງສຸມໃສ່ເຂົ້າໃນການສ້າງລະບອບລະບຽບການຢ່າງລຸລ່ວງ, ສຸມໃສ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງລຸລ່ວງ, ມະນຸດ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຕ້ອງອັດສະລິຍະ.