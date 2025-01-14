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ຂ່າວສານ

ນຳ​ລະ​ບອ​ບ​ລະ​ບຽບ​ການ​ກາຍ​ເປັນ​ທ່າ​ໄດ້​ປ່ຽບ​ໃນ​ການ​ແກ້ງ​ແຍ້ງ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ

ມະຕິເລກທີ 57 ຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການບຸກທະລຸພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແມ່ນເອກະສານທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: bocongan.gov.vn)

ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດຕ້ອງບູລະນະລະບອບລະບຽບການຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ຂ້ຽວຂາດ, ລົບລ້າງທຸກແນວຄິດ, ຄວາມສຳນຶກ, ຮົ້ວກີດຂວາງພວມສະກັດກັ້ນການພັດທະນາ; ນຳລະບອບລະບຽບການກາຍເປັນທ່າໄດ້ປຽບການແກ້ງແຍ້ງໃນການພັດທະນາວິທະຍາຊາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢູ່ກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການບຸກທະລຸພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ມັງກອນ ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ມະຕິເລກທີ 57 ຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການບຸກທະລຸພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແມ່ນເອກະສານທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງຂີດໝາຍແຫ່ງການຫັນປ່ຽນທີ່ສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ.

ບັນດາໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຄື: ບູລະນະລະບອບລະບຽບການ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນທີ່ທັນສະໄໝ, ຊຸກຍູ້ການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ, ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ຍູ້ແຮງນະວັດຕະກຳ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນໄດ້ຍົກອອກມາໃນໂຄງການກະທຳດ້ວຍຂະບວນການລະອຽດ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ. ລັດຖະບານພ້ອມກັນບັນດາອົງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ໃນລະບົບການເມືອງຕ້ອງສຸມໃສ່ເຂົ້າໃນການສ້າງລະບອບລະບຽບການຢ່າງລຸລ່ວງ, ສຸມໃສ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງລຸລ່ວງ,  ມະນຸດ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຕ້ອງອັດສະລິຍະ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ Mikhail Vladimirovich Mishustin. ທ່ານກໍແມ່ນນັກການເມືອງຂັ້ນສູງຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນປີນີ້.
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