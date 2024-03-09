ຂ່າວສານ
ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຕຸລາການ ກັບອົດສະຕາລີ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກຢ່າງແທ້ຈິງ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມອົດສະຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຕຽນຢຸງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມອບບັນດາເອກະສານຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ໃນນັ້ນມີ ໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ອົດສະຕາລີ.
ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການລົງນາມ ໃນໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ ຮ່ວມມືໃໝ່ກົງກັບໂອກາດລັດຖະບານ ສອງປະເທດ ຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາລວມໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ. ດັ່ງນັ້ນ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃຫ້ບຸລິມະສິດປະຕິບັດບັນດາເນື້ອໃນທີ່ ໄດ້ເຫັນດີໃນ ໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງໃໝ່ ຮ່ວມມື ຢ່າງແທ້ດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ (ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນ: ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບອາດຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ ແລະ ອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ, ສຸມໃສ່ ອາດຊະຍາກຳຟອກເງິນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍການກໍ່ການຮ້າຍ, ອາດຊະຍາກຳສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຢາເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ.)