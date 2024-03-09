Báo Ảnh Việt Nam

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ຂ່າວສານ

ນຳ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ຕຸ​ລາ​ການ ກັບ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ເຂົ້າ​ສູ່​ລວງ​ເລິກ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ

ສອງຝ່າຍໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການລົງນາມ ໃນໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ ຮ່ວມມືໃໝ່ກົງກັບໂອກາດລັດຖະບານ ສອງປະເທດ ຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາລວມໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ.
ທ່ານ ເຈິ່ນຕຽນຢຸງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານນາງ Tara Inverarity ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ອົດສະຕາລີ (ພາບ: TTXVN)

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມອົດສະຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຕຽນຢຸງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມອບບັນດາເອກະສານຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ໃນນັ້ນມີ ໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ອົດສະຕາລີ.

ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການລົງນາມ ໃນໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ ຮ່ວມມືໃໝ່ກົງກັບໂອກາດລັດຖະບານ ສອງປະເທດ ຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາລວມໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ. ດັ່ງນັ້ນ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃຫ້ບຸລິມະສິດປະຕິບັດບັນດາເນື້ອໃນທີ່ ໄດ້ເຫັນດີໃນ ໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງໃໝ່ ຮ່ວມມື ຢ່າງແທ້ດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ (ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນ: ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບອາດຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ ແລະ ອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ, ສຸມໃສ່ ອາດຊະຍາກຳຟອກເງິນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍການກໍ່ການຮ້າຍ, ອາດຊະຍາກຳສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຢາເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ.)

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃນການຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃນການຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວແມ່ນບໍ່ມີເຂດກຳນົດ.
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