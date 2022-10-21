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ຂ່າວສານ

ນຳເນື້ອໃນສິດທິມະນຸດເຂົ້າໃຫ້ຫຼັກສູດການສຶກສາແຫ່ງຊາດ

ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 34 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ...

ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 34 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ...

    

ກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນຢູ່  ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 34 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການປະຕິບັດແຜນຮ່າງນຳເນື້ອໃນສິດທິມະນຸດເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາໃນລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ. ປອ ຟ້າມຍືເງະ, ຮອງຫົວໜ້າກົມສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ, ກະຊວງສຶກສາບຳລຸງສ້າງ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

        “ເປົ້າໝາຍແມ່ນຮອດປີ 2025, ຊົ່ວໂມງຮຽນກ່ຽວກັບການສຶກສາສິດທິມະນຸດ ລ້ວນແຕ່ມີເອກະສານທາງການເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໃນລະບົບການສຶກສາຂອງຊາດ. ເມື່ອນັ້ນ, ບັນດາຮາກຖານການສຶກສານັບແຕ່ຂັ້ນອະນຸບານ ຕະຫຼອດຮອດຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ຈະມີຫຼັກສູດສຶກສາຢ່າງເປັນທາງການ.”

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຂວງ​ເບັ້ນ​ແຈ ສົ່ງ​ເສີມ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ນຳ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ, ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ເຂົ້າ​ຕະຫຼາດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອິດ​ສະ​ລາມ

ແຂວງ​ເບັ້ນ​ແຈ ສົ່ງ​ເສີມ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ນຳ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ, ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ເຂົ້າ​ຕະຫຼາດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອິດ​ສະ​ລາມ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວາ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍແຂວງເບັ້ນແຈ ກໍ່ຄືບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືເສດຖກິດກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃນໂລກ.
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