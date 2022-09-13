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ຂ່າວສານ

ນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດສະສາດ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ພັດທະນາຢ່າງແທດຈິງ, ນັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງແທດຈິງ, ນັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນໃນທຸກຂົງເຂດ.

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງແທດຈິງ, ນັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນໃນທຸກຂົງເຂດ.

   

ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ

(ພາບ: TTXVN)

 ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິນຄາຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະສານງານນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ສິງກະໂປ Heng Swee Keat ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11 – 15 ກັນຍາ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Heng Swee Keat.

        ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງແທດຈິງ, ນັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນໃນທຸກຂົງເຂດ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດພັດທະນາຢ່າງບຸກທະລຸ. ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ສຸມໃສ່ແລກປ່ຽນທິດທາງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດຂອງ 2 ປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ; ເຫັນດີຮ່ວມມືຜັນຂະຫຍາຍບາງຂໍ້ລິເລີມລວມ ສຸມໃສ່ພະລັງງານສະອາດ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ…

        2 ຝ່າຍໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບບັນດາຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບໃນທົ່ວໂລກ ພາໄປເຖິງການສະໜອງຖືກຂາດວັກຂາດຕອນ; ເຫັນດີສົມທົບກັນຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃຈກາງຂອງບັນດາປະເທດໃນ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ​ຫວຽດ​ນາມ-ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປີ 2022

ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ​ຫວຽດ​ນາມ-ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປີ 2022

ການໂອ້ລົມສົນທະນາຄັ້ງນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາໝາກຜົນການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດສອງຝ່າຍໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ; ກຳນົດທິດທາງຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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