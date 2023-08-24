ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ເສດຖາ ທະວີສິນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປົວແປງການຫາເງິນລ້ຽງຊີບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ
ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວຢູ່ສຳນັກງານຂອງ ພັກເພື່ອໄທ ຢູ່ ບາງກອກ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ສິງຫາ, ທ່ານ ເສດຖາ ທະວີສິນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ທີ່ຫາກໍໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງ ໄທ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະຍົກອອກມາດຕະການຊ່ວຍປົວແປງການຫາເງິນລ້ຽງຊີບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ທ່ານ ເສດຖາ ທະວີສິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ພາຍຫຼັງ ກະສັດ ໄທ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງຢ່າງເປັນທາງການ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນໄລຍະຂົນຂວາຍການຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ, ທ່ານ ເສດຖາ ທະວີສິນ ໄດ້ສ້າງຄວາມສົນໃຈເມື່ອແນະນຳນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍພົນລະເມືອງ ໄທທຸກຄົນ ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 16 ປີຂຶ້ນໄປ ຈຳນວນເງິນ 10.000 ບາດ ຜ່ານກະເປົາເອເລັກໂຕນິກ. ດ້ວຍການສະເໜີດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ເສດຖາ ທະວີສິນ ສາມາດນຳປະເທດ ໄທ ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທຳອິດທີ່ປະກາດໃຊ້ກະເປົ່າເອເລັກໂຕນິກໃຫ້ພົນລະເມືອງທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 16 ປີ ຂຶ້ນໄປ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖືສະມາດໂພນ. ທ່ານຕີລາຄາວ່າ ນີ້ແມ່ນນະໂຍບາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ, ສາມາດກະຕຸ້ນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງປະຊາຊົນ, ຈາກນັ້ນສ້າງບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນໃນການເຕີບໂຕ GDP ຂອງ ໄທ.