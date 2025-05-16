ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ
ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາງ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 – 16 ພຶດສະພາຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ.
ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທພາຍຫຼັງ 11 ປີພາຍຫຼັງການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ປະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ເມື່ອປີ 2014. ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງປະເທດພວມມີການພັດທະນາຢ່າງດີງາມ ແລະ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກໃນທຸກຂົງເຂດ. ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ກໍ່ພວມມຸ່ງໄປເຖິງຂີດໝາຍສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1976 - 2026)
ຕາມແຜນການ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານນາງ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດ ຈະມີການພົບປະສຳຄັນກັບບັນດາການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ. ສອງຝ່າຍຄາດວ່າຈະເຊັນເອກະສານຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຈຳນວນໜຶ່ງ.