ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ: ນະຄອນເກິ່ນເທີຕ້ອງປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການຈາກການຮັບໃຊ້ມາເປັນການສ້າງສັນໃຫ້ການພັດທະນາ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ, ໂດຍເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳ ຄະນະພັກນະຄອນ ເກິ່ນເທີ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ໄດ້ສະເໜີທາງນະຄອນ ຕ້ອງປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການຈາກການຮັບໃຊ້ມາເປັນການສ້າງສັນພັດທະນາ, ເປັນເຈົ້າການສະເໜີບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະເພື່ອໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນບຸກທະລຸດ້ວຍຕົນເອງໂດຍອີງຕາມບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ພິເສດແມ່ນກ່ຽວກັບພະລັງງານທົດແທນ, ທ່າກຳປັ່ນທະເລ ແລະ ຕົວເມືອງ. ພ້ອມທັງສ້າງ ແຜນການເຕີບໂຕຢ່າງລະອຽດໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະຂົງເຂດ: ອຸດສາຫະກຳ - ກໍ່ສ້າງ, ກະສີກຳ, ການຄ້າ - ການບໍລິການ, ມອບເປົ້າໝາຍຢ່າງຈະແຈ້ງໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
ຖ້າຢາກຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ສະມັດຕະພາບໃນການຜະລິດກະສິກຳ ບັງຄັບຕ້ອງລະດົມໄດ້ການລົງທຶນເຂົ້າການປຸງແຕ່ງ, ອຸດສາຫະກຳສູງ ໃນຂົງເຂດກະສິກຳ. ຢາກເຕີບໂຕ ແລະ ເກັບງົບປະມານແບບຍືນຍົງ ບັງຄັບຕ້ອງ ມີບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳຄືພະລັງງານ. ເພື່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາໄດ້ຖືກຕ້ອງເປົ້າໝາຍຕ້ອງແກ້ໄຂໄດ້ບັນຫາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພະລັງງານ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານກົດລະບຽບ ແລະ ມາດຕະຖານ ແມ່ນຄຸນນະພາບໃນການສຶກສາ. ບັນດາບັນຫາຢູ່ໃນຄວາມສາມາດ ຂອງພວກເຮົານັ້ນແມ່ນ ການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ ແມ່ນການແກ້ໄຂບັນດາໂຄງການທີ່ຍັງມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດ.