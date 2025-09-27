Báo Ảnh Việt Nam

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ເລີ່ມ​ລົງ​ມື​ກໍ່​ສ້າງ​ສອງ ໂຄງ​ການ​ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ ນະ​ຄອນ​ຫ໋າຍ​ຝ່ອງ

ໂຄງການລົງທຶນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຂດອຸດສາຫະກຳ ເຕິນຈ່າວ ມີເນື້ອທີ່ເກືອບ 227 ແຮັກຕາ, ຢູ່ຕາແສງ ກຽນຮຶງ ແລະ ຕາແສງ ງີເຢືອງ, ນະຄອນ ຫ໋າຍຝ່ອງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີພິທີ (ພາບ: VOV)

ຕ່ອນຄຳວັນທີ 26 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫ໋າຍຝ່ອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຂດອຸດສາຫະກຳ ເຕິນຈ່າວ (ໄລຍະໜຶ່ງ) ແລະ ໂຄງການໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ LNG ຫ໋າຍຝ່ອງ. ເຫດການໂດຍຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຫ໋າຍຝ່ອງ ສົມທົບກັບກຸ່ມບໍລິສັດ Vingroup ຈັດຂຶ້ນ.

ໂຄງການລົງທຶນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຂດອຸດສາຫະກຳ ເຕິນຈ່າວ ມີເນື້ອທີ່ເກືອບ 227 ແຮັກຕາ, ຢູ່ຕາແສງ ກຽນຮຶງ ແລະ ຕາແສງ ງີເຢືອງ, ນະຄອນ ຫ໋າຍຝ່ອງ. ໂດຍໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງໃນເວລາ 5 ປີ, ພາຍຫຼັງສຳເລັດ ເຂດອຸດສາຫະກຳ ຈະກາຍເປັນສູນໃຫຍ່ກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳ - ເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ ດ້ວຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກນິກທີ່ກ້າວໜ້າ. ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ LNG ຫ໋າຍຝ່ອງມີເນື້ອທີ່ເກືອບ 100 ແຮັກຕາ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖືວ່າ:

ສອງໂຄງການນີ້ລ້ວນແຕ່ມ່ເປົ້າໝາຍພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ, ດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ການດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໃນປັດຈຸບັນ ກຳນົດການລົງທຶນທີ່ມີການຄັດເລືອກບັນດາເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ. ພັດທະນາພະລັງງາສີຂຽວ, ນີ້ແມ່ນທ່າອ່ຽງຕ້ອງເປັນໄປບໍ່ສາມາດຕ່າວປິ້ນໄດ້. ເພາະສະນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ ຫ໋າຍຝ່ອງ ໃນການດຶງດູດແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

