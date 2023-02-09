ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ ສາທາລະນະລັດ ສິງກະໂປ ແລະ ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນທ່ຽງວັນທີ 8 ກຸມພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ໄປຢ້ຽມຢາມ ສາທາລະນະລັດ ສິງກະໂປ ແລະ ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ນັບແຕ່ວັນທີ 8 ເຖິງ 11 ກຸມພາ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສາທາລະນະລັດ ສິງກະໂປ ຫຼີຊຽນຫຼົງ ແລະ ກະສັດ ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ Sultan Haji Hassanal Bolkiah.
ເມື່ອໄປຮອດສິງກະໂປ, ຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ພັນລະຍາມີຜູ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານສິງກະໂປ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດສິງກະໂປ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Jaya Ratnam; ຫົວໜ້າກົມພິທີການ ສິງກະໂປ, ທ່ານ ມາຍເຟືອກຢຸງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສິງກະໂປ, ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ສິງກະໂປ.
ການຢ້ຽມຢາມສິງກະໂປຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງນີ້, ຄາດວ່າທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ຫຼີຊຽນຫຼົງ, ພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ Halimah Yacob, ພົບປະ ກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສິງກະໂປ Tan Chuan-Jin …
ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ແລະ ບຣູໄນ ຄັ້ງທຳອິດຂອງ ທ່ານຟ້າມມິງຈີງ ແລະ ເປັນການຢ້ຽມຢາມສິງກະໂປ ຄັ້ງທຳອິດຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງ 5 ປີ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ບຣູໄນ ພາຍຫຼັງ 15 ປີ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ພັນລະຍາ ຈະຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ຢ່າງເປັນທາງການ ນັບແຕ່ວັນທີ 8 ຫາ 10 ກຸມພາ; ຢ້ຽມຢາມ ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ ວັນທີ 10 ຫາ11 ກຸມພາ.
ການຢ້ຽມຢາມຂອງ ທ່ານຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ດຳເນີນໄປໃນສະພາບທີ່ການພົວພັນ ລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ກັບ ສອງປະເທດ ກຳລັງພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ການຢ້ຽມຢາມຈະຊ່ວຍສ້າງກຳລັງໜູນຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ເຮັດໃຫ້ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ກັບສິງກະໂປ ເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ, ໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນແຖວໜ້າ ຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ບຣູໄນ, ຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ຂອງຫວຽດນາມ. ໂດຍສະເພາະກັບ ສິງກະໂປ, ການຢ້ຽມຢາມຍັງແມ່ນເຫດການເປີດສາກປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຄົບຮອບ 50 ປີ (1973-2023) ແລະ ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຄົບຮອບ 10 ປີ (2013-2023).