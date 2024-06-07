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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຕ້ອນ​ຮັບ​ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ນິວ​ຊີ​ແລນ

ນິວຊີແລນ ຖືບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ນິວຊີແລນ ເປັນສຳຄັນ; ທ່ານປາດຖະໜາວ່າສອງຝ່າຍຈະສ້າງຂອບເຂດການພົວພັນໃໝ່ໂດຍໄວ.
ການຕ້ອນຮັບ (ພາບ: TTXVN)

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Winston Peters ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ນິວຊີແລນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີບັນດາມາດຕະການ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍ 3 ຕື້ USD, ພ້ອມທັງຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫ້ມີລັກສະນະເສີມສ້າງເຊິ່ງກັນແລະກັນສູງກວ່າເກົ່າ. ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຊົມເຊີຍບັນດາວິສາຫະກິດ ນິວຊີແລນ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ ນິວຊີແລນ ມີທ່າແຮງ.

ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Winston Peters ຢັ້ງຢືນວ່າ ນິວຊີແລນ ຖືບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ນິວຊີແລນ ເປັນສຳຄັນ; ທ່ານປາດຖະໜາວ່າສອງຝ່າຍຈະສ້າງຂອບເຂດການພົວພັນໃໝ່ໂດຍໄວ.

ສອງຝ່າຍເຫັນດີສືບຕໍ່ຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ຕັ້ງໜ້າສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ; ເຫັນດີສົມທົບກັນໃນໄລຍະ ຫວຽດນາມ ຮັບດຳລົງບົດບາດເປັນປະເທດປະສານງານການພົວພັນ ອາຊຽນ - ນິວຊີແລນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ (7/2024 – 7/2027). ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Winston Peters ເນັ້ນໜັກວ່າ ນິວຊີແລນ ຖືບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ  ແລະ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ກັບ ອາຊຽນ ເປັນສຳຄັນ, ສະແດງຄວາມປາດຖະໜານຳການພົວພັນນີ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ໂດຍໄວ.

ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີສະໜັບສະໜູນທັດສະນະຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ, ແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງກັນດ້ວຍມາດຕະການສັນຕິພາບ ອີງໃສ່ກົດໝາຍສາກົນ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ຊີບ ​ເຮັດ​ເຄື່ອງ​ເຟີ​ນີ​ເຈີໄມ້ ກີມ​ບົ່ງ​, ແຂວງ ກ​ວາງ​ນາມ

ອາ​ຊີບ ​ເຮັດ​ເຄື່ອງ​ເຟີ​ນີ​ເຈີໄມ້ ກີມ​ບົ່ງ​, ແຂວງ ກ​ວາງ​ນາມ

ໝູ່ບ້ານອາຊີບເຮັດເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ກີມບົ່ງ ຕັ້ງຢູ່ຝັ່ງຂວາແມ່ນ້ຳ ທູບົ່ນ, ຕາແສງ ເກີມກີມ, ຫ່າງຈາກນະຄອນ ໂຮ້ຍອານ ປະມານ 4 ກມ. ກີມບົ່ງ ແມ່ນໝູ່ບ້ານ ອາຊີບ ເຮັດເຄື່ອງເຟີນີເຈີໄມ້ທີ່ມີຊື່ງສຽງຢູ່ແຂວງ ກວາງນາມ ຊື່ງມີປະຫວັດສາດແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາມາເປັນເວລາກ່ວາ 600 ປີແລ້ວ.
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