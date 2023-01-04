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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈີງ: ກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ ຫວຽດ​ນາມ ຕ້ອງ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ສ້າງ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ເອ​ກະ​ລາດ, ເປັນ​ເຈົ້າ​ຕົນ​ເອງ; ຕັ້ງ​ໜ້າ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​​ສາ​ກົນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງຕິດພັນກັບຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ
  ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: nhandan.vn)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປີ 2022, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ ປີ 2023 ຂອງຂະແໜງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ ສະເໜີໃຫ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ມານະພາຍາຍາຫຼາຍກ່ວາອີກ ໃນວຽກງານບໍລິຫານແຜນການ ແລະ ປະສານງານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້. ທາງກະຊວງຕ້ອງຕິດຕາມການຜັນແປສະພາບການຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໂລກຢ່າງໃກ້ຊິດ; ສັງເກດເຫັນແຈ້ງກາລະໂອກາດ, ສິ່ງທ້າທາຍ; ເພີ່ມທະວີວຽກງານຄາດຄະເນ, ກ່າວເຕືອນ, ເປັນເຈົ້າການສ້າງແຜນການເພື່ອເປັນເສນາທິການໃຫ້ ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢ່າງທັນການ ກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການໃນການຊີ້ນຳ, ບໍລິຫານ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມະຕິ ຂອງພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະບານ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງຕິດພັນກັບຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດທີ່ເກີດຂຶ້ນ; ຊຸກຍູ້ການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ຕິດແທດບັນດາທ່າອ່ຽງໃຫຍ່, ເຊັ່ນ: ການພັດທະນາເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ; ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງສັງຄົມ ເຂົ້າໃນການລົງທຶນພັດທະນາ; ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 2, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ມັງກອນ

ກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 2, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ມັງກອນ

ຄາດວ່າ ມີມະຕິ 3 ສະບັບຈະໄດ້ຮັບຮອງເອົາ. ສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ພິຈາລະນາວຽກງານບຸກຄະລາກອນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂຶ້ນກັບສິດອຳນາດຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ
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