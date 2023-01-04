ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງປະກອບສ່ວນສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ; ຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມໂຍງສາກົນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປີ 2022, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ ປີ 2023 ຂອງຂະແໜງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ ສະເໜີໃຫ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ມານະພາຍາຍາຫຼາຍກ່ວາອີກ ໃນວຽກງານບໍລິຫານແຜນການ ແລະ ປະສານງານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້. ທາງກະຊວງຕ້ອງຕິດຕາມການຜັນແປສະພາບການຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໂລກຢ່າງໃກ້ຊິດ; ສັງເກດເຫັນແຈ້ງກາລະໂອກາດ, ສິ່ງທ້າທາຍ; ເພີ່ມທະວີວຽກງານຄາດຄະເນ, ກ່າວເຕືອນ, ເປັນເຈົ້າການສ້າງແຜນການເພື່ອເປັນເສນາທິການໃຫ້ ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢ່າງທັນການ ກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການໃນການຊີ້ນຳ, ບໍລິຫານ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມະຕິ ຂອງພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະບານ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງຕິດພັນກັບຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດທີ່ເກີດຂຶ້ນ; ຊຸກຍູ້ການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ຕິດແທດບັນດາທ່າອ່ຽງໃຫຍ່, ເຊັ່ນ: ການພັດທະນາເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ; ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງສັງຄົມ ເຂົ້າໃນການລົງທຶນພັດທະນາ; ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ.