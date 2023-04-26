ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບປະທານ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ
ວັນທີ 26 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານ ສິນລະວົງ ຄຸດໄພທູນ, ປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ທີ່ພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມບິມິງຈິງ ຖືວ່າການຢ້ຽມຢາມຈະປະກອບສ່ວນສ້າງສາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ-ລາວ.
ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງກຸ່ມກ້ອມມະຫາສາມັກຄີ ທົ່ວທັງຊາດ, ບົດບາດຂອງອົງການແນວໂຮມກັບແຕ່ລະປະເທດ, ພິເສດແມ່ນໃນສະພາບການປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ປາດຖະໜາວ່າ ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດສັນຍາຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ອົງການ ໄລຍະ 2022 – 2027 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ພິເສດແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມ.
ສ່ວນທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ສິນລະວົງ ຄຸດໄພທູນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊາບກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ໝາກຜົນການຢ້ຽມຢາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການ ແລະ ແຜນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສອງອົງການ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສອງປະເທດ.