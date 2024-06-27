ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານວາລະປຶກສາຫາລື ກັບປະທານຝ່າຍບໍລິຫານ WEF ແລະ ການນຳກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ 20 ແຫ່ງ
ໃນວາລະປຶກສາຫາລື ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຕາມຮູບແບບທັງຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າທັງເຮັດວຽກ, ການນຳບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ສະແດງຄວາມສົນໃຈເຖິງການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ; ໂດຍສຸມໃສ່ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ຫັນເປັນສີຂຽວ ແລະ ບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກ.
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍເຜີຍໃຫ້ຮູ້ບັນດາການກຳນົດທິດຍຸດທະສາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ແມ່ນ ສືບຕໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນການເຕີບໂຕ, ດ້ວຍບັນດາມາດຕະການໃຫຍ່ກ່ຽວກັບເງິນຕາ, ການຄ້າ, ຍູ້ແຮງ 3 ບຸກທະລຸຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບກົນໄກ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ ຫວຽດນາມ ກຳນົດທິດດຶງດູດນັກລົງທຶນຢ່າງມີການຄັດເລືອກ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດສຳລັບບັນດາໂຄງການໃນຂົງເຂດທີ່ຫາກໍພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ, ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ມີມູນຄ່າເພີ່ມສູງ ແລະ ມີລັກສະນະແຜ່ກະຈາຍ, ເຊື່ອມຕໍ່.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ກໍໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີການຕ້ອນຮັບທ່ານສາດສະດາຈານ Klaus Schwab, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ທັງເປັນປະທານຝ່າຍບໍລິຫານ WEF.