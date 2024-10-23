ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບັນດາການນຳກຸ່ມ BRICS ເປີດກວ້າງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບັນດາການນຳກຸ່ມພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ (BRICS) ເປີດກວ້າງຢູ່ ນະຄອນ Kazan, ເມືອງເອກ ສາທາລະນະລັດ Tatarstan ຂຶ້ນກັບ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ແຕ່ວັນທີ 23 ຕຸລາ - 24 ຕຸລາ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin, ປະທານກຸ່ມ BRICS ປີ 2024. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະມີການພົບປະເຮັດວຽກກັບບັນດາການນຳຂັ້ນສູງ ແລະ ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ຂອງ ລັດເຊຍ.
ກອງປະຊຸມບັນດາການນຳກຸ່ມ BRICS ເປີດກວ້າງ ປີ 2024 ນອນໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ BRICS ຄັ້ງທີ 16. ກອງປະຊຸມມີຫົວຂໍ້ “BRICS ກັບຂົ້ວໂລກໃຕ້: ພ້ອມກັນສ້າງໂລກທີ່ສວຍງາມກວ່າເກົ່າ”, ໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ BRICS ກັບບັນດາປະເທດຂົ້ວໂລກໃຕ້ ເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ແຮງບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃໝ່ເຊັ່ນ ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ສ້າງລະບົບນິເວດທົ່ວໂລກຍຸຕິທຳ, ມີປະສິດທິຜົນ, ກວມລວມ, ຍົກສູງບົດບາດ ແລະ ສຽງເວົ້າຂອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ.