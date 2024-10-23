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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ​ກຸ່ມ BRICS ເປີດກວ້າງ

ກອງປະຊຸມບັນດາການນຳກຸ່ມ BRICS ເປີດກວ້າງ ປີ 2024 ນອນໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ BRICS ຄັ້ງທີ 16. ກອງປະຊຸມມີຫົວຂໍ້ “BRICS ກັບຂົ້ວໂລກໃຕ້: ພ້ອມກັນສ້າງໂລກທີ່ສວຍງາມກວ່າເກົ່າ”.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບັນດາການນຳກຸ່ມ BRICS ເປີດກວ້າງ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ  ຫວຽດນາມ ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບັນດາການນຳກຸ່ມພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ (BRICS) ເປີດກວ້າງຢູ່ ນະຄອນ Kazan, ເມືອງເອກ ສາທາລະນະລັດ Tatarstan ຂຶ້ນກັບ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ແຕ່ວັນທີ 23 ຕຸລາ - 24 ຕຸລາ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin, ປະທານກຸ່ມ BRICS ປີ 2024. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະມີການພົບປະເຮັດວຽກກັບບັນດາການນຳຂັ້ນສູງ ແລະ ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ຂອງ ລັດເຊຍ.

ກອງປະຊຸມບັນດາການນຳກຸ່ມ BRICS ເປີດກວ້າງ ປີ 2024 ນອນໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ BRICS ຄັ້ງທີ 16. ກອງປະຊຸມມີຫົວຂໍ້ “BRICS ກັບຂົ້ວໂລກໃຕ້: ພ້ອມກັນສ້າງໂລກທີ່ສວຍງາມກວ່າເກົ່າ”, ໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ BRICS ກັບບັນດາປະເທດຂົ້ວໂລກໃຕ້ ເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ແຮງບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃໝ່ເຊັ່ນ ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ສ້າງລະບົບນິເວດທົ່ວໂລກຍຸຕິທຳ, ມີປະສິດທິຜົນ, ກວມລວມ, ຍົກສູງບົດບາດ ແລະ ສຽງເວົ້າຂອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ຕຸລາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຮອດສະໜາມບິຍສາກົນ Kazan, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ BRICS ເປີດກວ້າງ ປີ 2024.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ 2 ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງດີງາມ

ງານພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ 2 ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງດີງາມ

ຄະນະຜູ້ແທນຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງຄ້າຍກອງຮ້ອຍປ້ອງກັນຊາຍແດນ 214 (ກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ), ເຊິ່ງແມ່ນຂອງຂວັນມອບໃຫ້ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
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