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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເດີນ​ທາງ​ຮອດ ປາ​ຣີ, ສືບ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢູ່ ຝ​ລັ່ງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະນາ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ສ.ຝລັ່ງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ເດີນທາງໄປຮອດສະໜາມບິນ Orly (ພາບ: TTXVN)

ອອກຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢູ່ສະໜາມບິນ Orly, ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ມີບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ ຝລັ່ງ, ພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຝລັ່ງ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 09 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີ 3 ຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບມະຫາສະໝຸດ ຢູ່ Nice (ຝລັ່ງ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເປຣູ Dina Boluarte ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປອກຕຸຍການ  Luis Montenegro.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫຼາຍກວ່າ 99% ຄຳ​ເຫັນ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ຕໍ່​ຮ່າງ​ມະ​ຕິ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປັບ​ປຸງ, ເພີ່ມ​ເຕີມ​ບາງ​ມາ​ດ​ຕາ​ຂອງລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ປີ 2013

ຫຼາຍກວ່າ 99% ຄຳ​ເຫັນ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ຕໍ່​ຮ່າງ​ມະ​ຕິ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປັບ​ປຸງ, ເພີ່ມ​ເຕີມ​ບາງ​ມາ​ດ​ຕາ​ຂອງລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ປີ 2013

ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງ ຄະນະກຳມະການຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນູນປີ 2013.
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