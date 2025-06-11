ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເດີນທາງຮອດ ປາຣີ, ສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ຝລັ່ງ
ອອກຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢູ່ສະໜາມບິນ Orly, ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ມີບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ ຝລັ່ງ, ພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຝລັ່ງ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 09 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີ 3 ຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບມະຫາສະໝຸດ ຢູ່ Nice (ຝລັ່ງ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເປຣູ Dina Boluarte ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປອກຕຸຍການ Luis Montenegro.