ຂ່າວສານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ BRICS ເປີດກວ້າງ 2025 06/07/2025 ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ BRICS ປີນີ້ ມີຫົວຂໍ້ “ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງທິດໃຕ້ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຄຸ້ມຄອງແບບກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງກ່ວາ”, ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເຫດການຫຼາຍຝ່າຍສຳຄັນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ (ພາບ: VOV)ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສາທາລະນະລັດ ສະຫະພັນ ບຣາຊິນ Lula da Silva, ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ເຮືອບິນນຳສົ່ງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງອອກຈາກຮ່າໂນ້ຍໄປຍັງ ບຣາຊິນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ BRICS ເປີດກວ້າງປີ 2025 ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ບຣາຊິນ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຖານະເປັນປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືຢູ່ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ BRICS. ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ BRICS ປີນີ້ ມີຫົວຂໍ້ “ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງທິດໃຕ້ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຄຸ້ມຄອງແບບກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງກ່ວາ”, ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເຫດການຫຼາຍຝ່າຍສຳຄັນ, ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງ 20 ທ່ານທີ່ມາຈາກ ບັນດາປະເທດ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)